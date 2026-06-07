PSRM acusa al PP de generar ruido para tapar que gracias al Gobierno Cartagena tendrá nuevo cuartel de la Guardia Civil

MURCIA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La senadora, Mariló Flores, ha señalado que el Partido Popular "intenta tapar con ruido político que, gracias al Gobierno de España, Cartagena tendrá un nuevo cuartel de la Guardia Civil".

"Es incomprensible que el PP vuelva a utilizar una infraestructura tan importante para Cartagena y para la Guardia Civil con el único objetivo de generar polémica y confrontación política", ha dicho Flores en respuesta al senador del PP, Francisco Bernabé, y ha recordado que el Gobierno de España ha incluido la infraestructura en el plan estatal de modernización de instalaciones de seguridad en toda España.

"Es decir, está garantizada y cuenta con presupuesto, después de que el Consejo de Ministros aprobara una inversión de 900 millones para ejecutar la segunda fase del Plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado (PLISE), que incluye el cuartel de Cartagena como una de sus prioridades", indica.

En concreto, explica Flores, el Gobierno de España llevará a cabo una inversión mínima de 20 millones de euros en una fase inicial, pudiendo incluso superar esta cifra. Además, la primera actuación incluirá tanto las dependencias operativas como una primera fase de viviendas destinadas a los agentes y sus familias.

"Precisamente, la inclusión de esta actuación en la planificación estratégica del Ministerio del Interior demuestra el compromiso firme del Gobierno de España con Cartagena y con la Guardia Civil", ha destacado.

"Primero, el senador del PP, Francisco Bernabé, dijo que no era una prioridad para el Gobierno de España, y más tarde el delegado del Gobierno anunció que el cuartel está incluido en el Plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado como una de sus prioridades. Luego, negó que estuviera incluido en el Plan, y el Gobierno de España le confirma que sí. Ahora dice que no está el proyecto, pero tal y como el tiempo ha ido demostrando, dentro de poco, el PP quedará en evidencia, como siempre, porque Cartagena contará con un nuevo cuartel para la Guardia Civil", ha recalcado Flores.

En este sentido, ha aseverado, "Bernabé se ha pasado su vida política confrontando, inventándose problemas y mintiendo, todo para conseguir rédito político. Mientras se dedica a hacer ruido, el Gobierno de España y el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, están trabajando y resolviendo problemas".

Asimismo, la senadora socialista ha manifestado que el PP "debería explicar por qué durante sus años al frente del Gobierno central no fue capaz de impulsar ni una sola solución definitiva para unas instalaciones cuya necesidad es conocida desde hace décadas".

"Hoy existe una planificación, una prioridad política clara y una inversión comprometida y garantizada para hacer realidad una nueva infraestructura moderna, funcional y adaptada a las necesidades operativas y residenciales de los agentes", añade.

"Por último, quiero destacar el compromiso y el trabajo constante de nuestro delegado del Gobierno, Francisco Lucas, para que Cartagena cuente con unas instalaciones modernas y acordes a las necesidades de la Guardia Civil", ha finalizado.