El Puerto de Cartagena presenta su estrategia para impulsar el hidrógeno verde en la World Hydrogen Week 2025

El jefe del Área de Proyectos Estratégicos, Innovación y Fondos Europeos de la APC, Fermín Rol, interviene en la World Hydrogen Week 2025

CARTAGENA (MURCIA), 8 (EUROPA PRESS)

El Puerto de Cartagena ha estado presente esta semana en la World Hydrogen Week 2025, el evento internacional más importante del sector del hidrógeno, celebrado del 6 al 10 de octubre en Copenhague (Dinamarca) y organizado por S&P Global Commodity Insights y World Hydrogen Leaders.

En representación de la Autoridad Portuaria de Cartagena (APC), el jefe del Área de Proyectos Estratégicos, Innovación y Fondos Europeos, Fermín Rol, ha participado como ponente en el panel 'Portugal and Spain-Realities and hurdles facing hydrogen projects', centrado en los retos y oportunidades que enfrentan los puertos del sur de Europa en el desarrollo de la economía del hidrógeno.

Durante su intervención, Rol ha destacado que "Cartagena es uno de los principales puertos energéticos e industriales del sur de Europa, y el primer puerto industrial de España, y estamos trabajando activamente para convertirnos en un hub de hidrógeno verde y sus derivados", según informaron fuentes de la APC en un comunicado.

En este sentido, ha añadido que la ubicación estratégica del puerto, junto con el "alto potencial solar" del sureste español, "nos permite ofrecer energía renovable competitiva para la producción y exportación de hidrógeno verde y derivados hacia el norte de Europa".

El jefe del Área de Proyectos Estratégicos, Innovación y Fondos Europeos ha detallado las principales acciones que impulsa la APC para atraer nuevas inversiones y proyectos vinculados al hidrógeno a través de la adaptación de infraestructuras para acoger nuevos tráficos energéticos y buques de menor escala; la disponibilidad de suelo industrial con acceso a energía eléctrica, agua y conexiones con los muelles mediante galerías de tuberías; así como, la participación en asociaciones y proyectos innovadores de hidrógeno verde y captura de CO2 a través del PortLab.

Rol ha subrayado que los puertos industriales de España, con experiencia en el manejo de hidrocarburos y productos químicos, "están mejor preparados para asumir los nuevos tráficos asociados al hidrógeno y sus derivados, como el amoníaco o el metanol verde, que requieren un alto nivel de seguridad y conocimiento operativo".

Asimismo, ha resaltado la importancia de establecer acuerdos comerciales y logísticos entre los centros productores del sur de Europa y los consumidores del norte para que los proyectos puedan avanzar. "Los puertos no solo somos infraestructuras al final de la cadena de valor, sino actores activos en la transición energética. Debemos conectar a productores y compradores para hacer realidad la economía del hidrógeno", ha afirmado al respecto.

El Puerto de Cartagena, que recientemente ha acogido el anuncio de Repsol con la primera gran planta de hidrógeno renovable en Cartagena, un electrolizador de 100 MW en su refinería, así como instalaciones de ENAGÁS con la carga de biometano, avanza en su estrategia para posicionarse como referente en innovación y descarbonización portuaria y como nodo en el corredor europeo del hidrógeno verde.

La World Hydrogen Week reúne cada año a más de 3.000 expertos y líderes del sector energético, empresas, instituciones y puertos de todo el mundo, con el objetivo de fomentar la inversión, la colaboración y la confianza en el mercado global del hidrógeno.