La Región de Murcia cierra marzo con un déficit de 284 millones, el 0,60% del PIB

Archivo - Moneda, billete, dinero, euros (foto de recurso) - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID/MURCIA 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia ha cerrado el mes de marzo con un déficit de 284 millones de euros, lo que equivale al 0,60% de su Producto Interior Bruto (PIB), según datos publicados este viernes por el Ministerio de Hacienda.

No obstante, el déficit de la Región este año es inferior al registrado en el mismo periodo del año anterior, cuando se alcanzaron los 343 millones, lo que supuso el 0,76% del PIB.

En términos generales, el conjunto de administraciones públicas --sin incluir la Administración local-- ha registrado a finales de marzo de 2026 un déficit de 4.310 millones de euros, inferior en un 31,2% al del mismo periodo de 2025, situándose la ratio sobre PIB en el 0,24%, por debajo del 0,37% anotado un año atrás.

Con motivo de las graves inundaciones provocadas por la DANA se ha recogido en los tres primeros meses de 2026 en las cuentas del agregado un gasto de carácter extraordinario por importe 113 millones, frente a 2.519 millones en el mismo periodo de 2025.

De su lado, los datos, en este caso hasta abril, reflejan que el déficit del Estado, en términos de contabilidad nacional, ha cerrado el primer cuatrimestre de 2026 con 2.749 millones, superior en 2.120 millones al del mismo periodo de 2025, cuando se situó en 629 millones.

En términos del PIB, el déficit del Estado hasta abril de 2026 equivale al 0,15% de dicha magnitud, superior en 0,11 puntos porcentuales a la ratio de 2025, del 0,04%.

Si de la cifra de déficit o, en su caso, superávit se descuentan los intereses se obtiene el saldo primario. A finales de abril de 2026 se ha obtenido un superávit primario de 8.704 millones, equivalente al 0,49% del PIB, e inferior en un 14,0% al superávit primario de 2025, con 10.122 millones, el 0,60% del PIB.

A finales de abril de 2026 se ha registrado en las cuentas del Estado, de acuerdo con la información disponible, un gasto asociado a la dana de 34 millones, mientras que, en el mismo periodo de 2025, este gasto fue de 1.958 millones, de los cuales 1.763 millones correspondieron a transferencias a la Administración Local.