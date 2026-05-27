Salinas y Sánchez del Álamo dan marcha atrás y frustran la moción de censura en Cartagena

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA - Archivo

CARTAGENA (MURCIA), 27 (EUROPA PRESS)

Los dos concejales no adscritos del Ayuntamiento de Cartagena, Diego Salinas y Beatriz Sánchez del Álamo, han anunciado oficialmente este miércoles que no apoyarán la moción de censura promovida por PSOE, MC y Sí Cartagena contra la alcaldesa de la ciudad portuaria, Noelia Arroyo.

Ambos ediles, que abandonaron el grupo municipal de Vox hace unos meses, han emitido un comunicado en el que han agradecido a Arroyo que "haya entendido finalmente que la permanencia de Gonzalo López Pretel al frente del Gobierno municipal era perjudicial para Cartagena y para el conjunto de los cartageneros".

Según han afirmado, se trata de una situación que llevaban denunciando "desde hace mucho tiempo debido a su mala gestión política y a las innumerables quejas vecinales que se habían producido durante estos años".

Respecto a su situación en el Consistorio, Salinas y Sánchez del Álamo han indicado que su salida de Vox "no se produjo por una discrepancia con unas siglas o con un ideario político", sino porque consideraban que las personas que representan al partido en Cartagena, Murcia y la Asamblea Regional "habían dejado de representar los valores y principios" por los que decidieron formar parte de ese proyecto político.

El texto señala que, tras escuchar las "constantes quejas de ciudadanos, colectivos y afiliados sobre la gestión --o más bien la ausencia de gestión- de quienes dirigían el partido", entendían que Cartagena "no podía continuar soportando una situación política que perjudicaba directamente a los vecinos y frenaba el buen funcionamiento del Ayuntamiento".

Por ello, al comprobar que "no existía voluntad alguna de apartar a estas personas de las responsabilidades de gobierno", consideraron como única vía viable para "desbloquear la situación política y proteger los intereses de Cartagena" el estudiar la posibilidad de una moción de censura junto a PSOE, MC y Sí Cartagena para "apartar a Gonzalo López Pretel del Ejecutivo municipal".

Asimismo, el comunicado subraya que las conversaciones y negociaciones relacionadas con esa posible moción de censura "fueron iniciadas por Rubén Martínez Alpañez, portavoz del Grupo Parlamentario de Vox en la Asamblea Regional de Murcia, junto a miembros de la dirección nacional del partido".

Por este motivo, han calificado de "absolutamente falso" el relato que posteriormente se ha intentado trasladar públicamente para "desvincular tanto a esta persona como a la estructura nacional de Vox de dichos contactos políticos".

No obstante, tras la decisión adoptada por la alcaldesa de "cesarlo del Gobierno municipal", los ediles entienden que la situación política "ha cambiado sustancialmente".

En un momento que han calificado de "especialmente delicado para España, marcado por la incertidumbre política, la preocupación social y el clima de desasosiego que viven muchos ciudadanos", el texto recoge la "preocupación existente en Cartagena ante la posibilidad de abrir una etapa de inestabilidad institucional o facilitar la entrada del PSOE en el Gobierno municipal".

Por todo ello, el comunicado concluye afirmando que "lo más responsable y beneficioso para Cartagena es mantener la estabilidad institucional durante el tiempo que queda de legislatura".

En consecuencia, anuncian que no votarán "a favor de ninguna moción de censura", al considerar que, en las circunstancias actuales, es la decisión "más adecuada para el interés general de la ciudad".