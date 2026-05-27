La alcaldesa de Cartagena firma el cese de los dos concejales de Vox como miembros del gobierno

CARTAGENA (MURCIA), 27 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Cartagena Noelia Arroyo, ha firmado este miércoles los decretos de cese como miembros de gobierno de los concejales de Vox Gonzalo López Pretel y Diego Lorente. Ambos formaban parte del ejecutivo municipal desde noviembre de 2023, fecha en que suscribió un acuerdo de gobernabilidad entre el Partido Popular y Vox para reforzar el gobierno, según han informado desde el Consistorio.

La alcaldesa ha explicado que su gobierno seguirá ejecutando hasta final de legislatura el programa de transformación de Cartagena que viene desarrollando.

Asimismo, a través de su cuenta de 'X', Arroyo ha afirmado que "Cartagena no puede aceptar que el sanchismo entre en el Ayuntamiento" por lo que considera "necesario impedir que el gobierno de Cartagena se use para defender la política sectaria de un partido corrupto".

"No voy a permitir que Cartagena sea tomada por la parálisis, el desgobierno y la corrupción. Es mi responsabilidad", ha concluido.