Los Salzillos celebran su 425 aniversario y agasajan a la Reina Sofía con monas, caramelos y habas

La reina Sofía y las infantas Elena y Cristina observan el paso de 'Los Azotes' de Francisco Salzillo durante la procesión de Viernes Santo- AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA, 3 (EUROPA PRESS)

La Real y Muy Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno ha salido este viernes a la calle celebrando su 425 aniversario. Los nueve pasos, ocho de ellos del escultor Francisco Salzillo, han recorrido las calles de Murcia en una mañana soleada de la primavera murciana.

Los Salzillos han tenido este año como espectadoras a la Reina Emérita Doña Sofía y las infantas Elena y Cristina, que, tras haber presenciado este jueves la procesión del Silencio en Cartagena, han podido disfrutar de Los Salzillos desde la plaza del Cardenal Belluga, junto a la Catedral.

Doña Sofía y sus hijas han ocupado un lugar privilegiado en la puerta del Palacio Episcopal, junto al obispo de la Diócesis de Cartagena, monseñor Lorca Planes, la presidenta de la Asamblea regional, Visitación Martínez, y el alcalde de Murcia, José Ballesta. Desde allí han recibido caramelos, monas, habas, pulseras y estampas de la Cofradía que los nazarenos les han entregado durante toda la procesión y que la reina ha recibido sonriente y curiosa revisando cada uno de ellos e incluso colocándose una pulsera y degustando una de las monas a la vez que la infanta Elena decoraba su chaqueta con pines de la Cofradía.

Así, han podido ver desde primera fila las grandes obras del imaginero murciano Francisco Salzillo, como 'La Última Cena', o 'La Oración del Huerto', de las que las infantas se han llevado un recuerdo tomando fotos con sus teléfonos móviles.

El presidente de Nuestro Padre Jesús, Emilio Llamas, ha entregado a la reina emérita la insignia de oro de la Cofradía al paso del Nazareno por Belluga.

👑 Hoy recibimos en Murcia una visita muy especial.



La Reina Sofía y las Infantas asisten a la procesión de Los Salzillos esta mañana de #ViernesSanto.



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ESTACIÓN DE PENITENCIA EN LA CATEDRAL

La hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, titular de la Cofradía, ha realizado estación de penitencia en la Catedral de Murcia. Este ha sido un acto autorizado por el Cabildo Catedralicio que le permite así alcanzar la indulgencia plenaria coincidiendo con su 425 aniversario.

La reina, las infantas, el alcalde de Murcia y el obispo se han unido a los cofrades en el interior del templo tras desfilar desde el lugar que ocupaban en Belluga caminando detrás de la imagen del titular.

Solo la hermandad del Nazareno ha podido entrar a la Catedral por la puerta del Perdón donde se han dirigido a la capilla de los Vélez. Allí penitentes y nazarenos se han arrodillado y los mayordomos estantes de Nuestro Padre Jesús, algunos de ellos visiblemente emocionados, han realizado una reverencia.

La banda que acompaña al Nazareno no ha entrado al templo, y en su lugar ha sonado el órgano de la Catedral.

Desde allí, se han unido de nuevo al cortejo por la puerta de la plaza de la Cruz mientras sonaba el himno de España, concluyendo de esta manera un momento histórico para la Cofradía y para la Semana Santa de Murcia.