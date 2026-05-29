San Javier impulsa la ciberseguridad empresarial con la presentación del proyecto 'ORUM' en el Centro de Negocios Activa

Jornada de presentación de 'ORUM' en el Centro de Negocios Activa San Javier - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 29 (EUROPA PRESS)

El Centro de Negocios Activa San Javier ha acogido este viernes la jornada de presentación de 'ORUM', un servicio público gratuito de ciberseguridad dirigido a pymes y autónomos para reforzar la protección digital del tejido empresarial mediante herramientas tecnológicas avanzadas y asesoramiento especializado.

La jornada ha sido inaugurada por los concejales de Empleo y de la Agencia de Desarrollo Local, Héctor Verdú, y de Nuevas Tecnologías, Estíbaliz Masegosa, quienes han destacado la importancia de acercar a empresas y profesionales los recursos necesarios para afrontar con garantías los retos de la transformación digital.

El proyecto 'ORUM', es un servicio público gratuito de ciberseguridad que permanecerá operativo hasta junio de 2028 y que está diseñado para ayudar a las empresas a conocer su nivel de exposición a riesgos, detectar posibles vulnerabilidades y adoptar medidas de mejora de forma sencilla y accesible.

El servicio es completamente gratuito, no requiere conocimientos técnicos previos, se adapta al grado de madurez digital de cada empresa y es compatible con los sistemas tecnológicos ya existentes en los negocios. Todo ello permite que autónomos y pymes puedan mejorar progresivamente su nivel de protección digital sin necesidad de realizar inversiones adicionales.

La iniciativa está impulsada por la Consejería de Hacienda de la Región de Murcia, a través de la Dirección General de Transformación Digital, en colaboración con la Fundación Integra Digital, la Agencia de Transformación Digital de la Región de Murcia e INCIBE.

El proyecto cuenta con financiación de la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU, del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La jornada ha concluido con un espacio de preguntas y respuestas y un desayuno networking, donde los asistentes han podido intercambiar experiencias y conocer de primera mano las ventajas de un servicio que pretende convertirse en una herramienta de referencia para fortalecer la ciberseguridad de las empresas y autónomos de la Región.

Desde el Ayuntamiento de San Javier y la Agencia de Desarrollo Local se ha animado a las empresas y profesionales del municipio a aprovechar esta oportunidad y sumarse a un proyecto que tiene por objetivo mejorar su seguridad digital, proteger su actividad económica y avanzar en su proceso de transformación tecnológica.