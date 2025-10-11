San Pedro del Pinatar atiende más de 60 incidencias por la DANA Alice, que ha dejado hasta 160 litros por m2

SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA), 11 (EUROPA PRESS)

El Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL) de San Pedro del Pinatar, presidido por el alcalde de la localidad, Pedro Javier Sánchez, ha realizado hoy un balance de los efectos de la DANA Alice en el municipio durante las últimas horas, tras activarse el viernes, 10 de octubre, el plan municipal por riesgo de inundaciones Nivel 1, fase en la que se mantiene actualmente.

El alcalde ha explicado que desde el inicio de la tormenta, el municipio ha registrado más de 160 litros por metro cuadrado en 58 horas, de los que 80 litros cayeron en solo 12 horas, provocando numerosas incidencias en el municipio. Así, se dieron tres episodios de lluvia torrencial, con intensidades de hasta 30 litros en una hora.

Además, a partir de las 23.00 horas se recibieron las aguas de las lluvias acaecidas en la cabecera de las ramblas de Los Alarcones y de Siete Higueras, que provocaron numerosos cortes de calles y avenidas.

Así, se registraron más de 60 incidencias a través del servicio de Emergencias, siendo los principales avisos por problemas de tráfico, vehículos atrapados, obstáculos en vía pública y achiques en viviendas, que han sido atendidas por los 35 efectivos de Policía Local, Protección Civil y Almacén Municipal activados para atenderlas.

Actualmente el objetivo es evaluar la situación de infraestructuras, caminos rurales, calles y playas, por lo que se continúa en fase de seguimiento de todas las áreas municipales para conseguir la pronta recuperación y normalización de la situación extraordinaria, ha explicado el alcalde.

Pedro Javier Sánchez ha agradecido el trabajo y disposición de todos los servicios municipales implicados, así como la responsabilidad y colaboración de los vecinos para que no se provocaran incidencias graves.