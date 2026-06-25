El submarino S-82 'Narciso Monturiol' inicia sus pruebas de mar con su primera navegación en aguas de Cartagena. - NAVANTIA

CARTAGENA (MURCIA), 25 (EUROPA PRESS)

El submarino S-82 Narciso Monturiol ha iniciado este jueves su campaña de pruebas de mar con la realización de su primera navegación en aguas de Cartagena, según han informado fuentes de Navantia.

Esta primera salida se ha efectuado en superficie, utilizando los sistemas de propulsión propios del buque, y durante la navegación se han llevado a cabo diversas comprobaciones técnicas en los distintos equipos del submarino.

Se trata de un "hito relevante", según informa Navantia, dentro del programa de construcción y pruebas, con la vista puesta en la futura entrega del sumergible a la Armada Española antes de que finalice el año, en caso de que el calendario previsto se cumpla.