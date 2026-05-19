La Guardia Civil detiene en Beniel a un joven dedicado a cometer robos con violencia e intimidación

El detenido custodiado por dos agentes de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

BENIEL (MURCIA), 19 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido en el casco urbano de Beniel (Murcia) a un joven con un dilatado historial delictivo como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación mediante el procedimiento del tirón.

La investigación continúa abierta para determinar la implicación del arrestado en otros asaltos similares cometidos en la localidad que habían generado alarma social, según ha informado la Benemérita.

Efectivos de Prevención de Seguridad Ciudadana iniciaron las pesquisas tras detectar la comisión de varios robos violentos en el municipio.

Los primeros pasos de la investigación permitieron constatar que en todos los hechos existía un denominador común, ya que coincidían tanto la descripción física del autor como el 'modus operandi', desarrollado siempre en el casco urbano.

El objetivo del sospechoso era apoderarse de piezas de joyería de valor. Para materializar los robos, el presunto autor realizaba un estudio previo para seleccionar a sus víctimas y un seguimiento para asaltarlas por sorpresa.

Como consecuencia de la fuerza empleada en los tirones, algunas de llegaron a sufrir lesiones de diversa consideración.

Gracias a los indicios recopilados y a la colaboración ciudadana, los guardias civiles identificaron al sospechoso, un joven sin arraigo en la localidad que se desplazaba a Beniel exclusivamente para delinquir.

Tras establecer un dispositivo de búsqueda, los agentes lograron su localización y detención. Entre los hechos delictivos que se le atribuyen se encuentra un primer robo con violencia en el que presuntamente sustrajo por la fuerza un cordón de oro que, además de su tasación económica, poseía un gran valor sentimental para la víctima.

El detenido y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.