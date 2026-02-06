Terra Natura Murcia celebra el carnaval con actividades para toda la familia

Las actividades incluirán taller de maquillaje facial - PORTAVOZ

MURCIA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Terra Natura Murcia se suma a la celebración del carnaval con una programación especial para toda la familia que se desarrollará durante los fines de semana del 7 y 8 y del 14 y 15 de febrero.

Durante estas jornadas, el parque ofrecerá diferentes actividades lúdicas inspiradas en la temática de aves exóticas carnavaleras y pensadas para complementar la visita habitual al recinto, según han informado fuentes de la organización.

La programación incluye maquillaje facial con motivos coloridos, que se realizarán en la Plaza de los Leones de 11.00 a 13.30 horas; un castillo hinchable ubicado en el mismo espacio de 14.30 a 16.30 horas; talleres de manualidades en la zona Humedal, disponibles de 12.30 a 16.30 horas; y un circuito de coches a pedales que podrá disfrutarse en ese mismo enclave entre las 14.00 y las 16.30 horas.

Esta programación especial está incluida dentro de la entrada normal del parque, que se puede adquirir en su página web o en las taquillas.

Con esta iniciativa, Terra Natura Murcia "refuerza su apuesta por ofrecer experiencias complementarias que amplíen el atractivo del parque como espacio de ocio familiar, especialmente durante fechas señaladas del calendario festivo", han indicado.

El director del parque, Gustavo Martínez, ha animado a los murcianos a asistir a estas actividades "que permiten a los más pequeños disfrazarse y vivir el carnaval de una forma diferente en Terra Natura Murcia".