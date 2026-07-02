Los trabajadores del transporte público salen a la calle: "Necesitamos saber los días que trabajamos"

Trabajadores del transporte público durante la manifestación por el centro de Murcia - EUROPA PRESS

MURCIA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los conductores de transporte de viajeros de la Región de Murcia han salido este jueves a las calles de la capital para hacer ver sus reivindicaciones en una manifestación que les ha llevado desde la plaza Circular hasta la puerta del Ayuntamiento de Murcia. Un calendario anual de festivos y el incremento salarial del IPC son las principales peticiones que les han llevado a convocar una huelga durante este pasado miércoles y este jueves.

"Trabajamos festivos y fines de semana, para tener una conciliación a nivel laboral y personal necesitamos saber los días de trabajo que tenemos a lo largo del año", ha señalado el presidente del Comité de Empresa de Monbus, Francisco Tomás Muñoz, en cuya empresa estas fechas se conocen con 5 semanas de antelación.

"Las empresas están totalmente negadas nosotros no lo terminamos de entender porque es algo que hoy en día es básico", ha lamentado Muñoz durante la manifestación.

Con respecto a la subida salarial, Muñoz ha explicado que les han dado a las empresas un convenio de tres años puesto que no quieren firmar sin contar con un calendario laboral anual de descanso.

"Llevamos tres últimas reuniones en las que las empresas no se han movido, hemos intentado variar pero se han plantado y nos hemos visto abocados a sacarlo a la opinión pública y hacerle comprender a las administraciones que son las empresas concesionarias las que tienen que intentarlo", ha señalado, al tiempo que ha pedido a las administraciones que hablen con las empresas para llegar a un consenso.

Para Muñoz, con estas condiciones "es difícil que el sector sea atractivo para que venga gente joven a trabajar aquí y es lo que estamos intentando hacerles comprender".

Por su parte, el presidente del Comité UTE Transportes de Murcia, los autobuses urbanos de Murcia, Miguel Cano, ha lamentado que el consistorio capitalino "no ha respondido" a sus peticiones. "Es quien tiene que pedirle cuenta a las empresas que están incumpliendo con sus trabajadores", ha señalado.

"Otras veces enseguida nos han llamado, esta vez no ha habido contacto", ha recordado. Si no lo hay esta vez, "en septiembre nos veremos otra vez en las calles".

APOYO DE LOS USUARIOS

Cano ha asegurado que los usuarios del transporte público de Murcia "entienden las reivindicaciones". "Como nos conocen nos entienden, pero están muy molestos porque están mucho tiempo en las paradas", ha explicado.

Los conductores consideran que los usuarios apoyan sus peticiones "porque están sufriendo el deterioro que hay en los autobuses o los horarios obsoletos. La gente está sufriendo mucho con los autobuses y tienen la esperanza de que el Ayuntamiento se ponga las pilas".

SEGUIMIENTO DE LA HUELGA Y SERVICIOS MÍNIMOS

El seguimiento de la huelga está siendo del 100% en sus dos jornadas. Aún así, se han establecido unos servicios mínimos que el representante de Monbus considera "abusivos" pero que, ha afirmado, "se han cumplido escrupulosamente".