Tranvías cada 10 minutos, autobuses especiales y lanzaderas hasta la 1.00 horas para el concierto de Viva Suecia

Tranvías cada 10 minutos, autobuses especiales y un dispositivo de tráfico para el concierto de Viva Suecia - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha coordinado un dispositivo especial de movilidad y seguridad con motivo del concierto que Viva Suecia ofrecerá este sábado, 17 de octubre, en Espacio Norte, donde se prevé reunir a más de 20.000 personas. El operativo incluye el refuerzo del tranvía, autobuses lanzadera y un despliegue de 20 agentes de Policía Local para ordenar los accesos y facilitar la circulación.

El tranvía aumentará sus frecuencias a partir de las 17.00 horas del sábado hasta circular cada diez minutos, con un horario equivalente al de una jornada laborable. El último servicio completo de la línea saldrá a las 00.00 horas, según ha informado el Ayuntamiento de Murcia.

Además, al finalizar el concierto se incorporarán tranvías adicionales entre Nueva Condomina y la Plaza Circular para atender la demanda de viajeros. Las lanzaderas saldrán conforme se completen y realizarán recorridos continuos para recoger a nuevos pasajeros. La última salida hacia el centro de Murcia está prevista a la 1.00 de la madrugada.

Estos servicios mantendrán las tarifas habituales del tranvía, por lo que los usuarios podrán utilizar sus bonos o adquirir billetes sencillos sin pagar suplementos.

AUTOBUSES LANZADERA Y DISPOSITIVO POLICIAL

El dispositivo contará también con autobuses lanzadera organizados por la productora MonkeyPro para conectar el centro de Murcia con Espacio Norte. Las salidas hacia el recinto se realizarán entre las 17.00 y las 21.30 horas desde una parada habilitada frente al Pabellón Príncipe de Asturias.

Para regresar, los autobuses partirán desde una parada señalizada junto al recinto entre las 23.00 y las 2.00 horas, con destino al mismo punto de origen. El billete de ida y vuelta costará cinco euros y deberá adquirirse de forma anticipada a través de la plataforma Compralaentrada.

Por su parte, la Policía Local desplegará 20 agentes para regular los cruces, ordenar los principales accesos y facilitar la circulación de vehículos y peatones. El operativo prestará especial atención a las horas previas al concierto y a la salida de los asistentes una vez finalice la actuación.

Asimismo, se habilitarán taxis en la plaza Juan XXIII para los desplazamientos hacia el recinto y una parada específica a la salida para facilitar la recogida de viajeros. Tanto esta parada como las de los autobuses lanzadera estarán señalizadas. Los usuarios del tranvía podrán utilizar la parada habitual de Nueva Condomina.

El Ayuntamiento recomienda planificar los desplazamientos con antelación y priorizar el transporte público y colectivo para facilitar tanto la llegada como el regreso.