La UMU aprueba por unanimidad su III Plan de Igualdad, que incluye una auditoría retributiva contra la brecha salarial

Presentación del III Plan de Igualdad - EUROPA PRESS

MURCIA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Murcia (UMU) cuenta ya con su III Plan de Igualdad (2026-2030), un documento estratégico que refuerza el compromiso institucional con la equidad entre mujeres y hombres. El acto de firma ha estado presidido por el rector, José Luján, y supone un hito en el diálogo social al haber sido respaldado por unanimidad en la mesa de negociación con todas las organizaciones sindicales (CCOO, UGT, SIME, CSI-CSIF y CESM).

El nuevo plan, que tiene consideración de convenio colectivo, será de aplicación a todo el personal de la institución, tanto al Personal Docente e Investigador (PDI) como al Personal Técnico de Gestión, Administración y Servicios (PTGAS). La rúbrica del documento ha tenido lugar en la Convalecencia, sede del rectorado, este martes 14 de abril.

Este III Plan da continuidad al trabajo iniciado en 2013 y consolidado en 2021, cuyos resultados han permitido mejorar la situación de las mujeres en la Universidad. Sobre esa base, el nuevo documento incorpora avances significativos orientados a abordar con mayor profundidad las desigualdades aún existentes, según han informado desde la institución académica.

Entre las principales novedades destaca la elaboración de un diagnóstico más exhaustivo que incluye una auditoría retributiva, una herramienta clave para identificar posibles brechas salariales y diseñar medidas correctoras. Asimismo, el plan introduce como eje prioritario la política universitaria de igualdad, con el objetivo de integrar de forma transversal la perspectiva de género en la normativa, la gestión y la comunicación institucional.

Otro de los avances relevantes es la evolución del enfoque de conciliación hacia el concepto de corresponsabilidad, que sitúa los cuidados en el centro y busca evitar que sigan penalizando las trayectorias profesionales, especialmente de las mujeres. Además, el diseño del plan ha contado con formación especializada en igualdad para las personas integrantes de la comisión negociadora, lo que refuerza el carácter técnico de las medidas adoptadas.

"El gran reto del siglo XXI es que, de verdad, mujeres y hombres seamo iguales, y aquí cada uno tiene que hacer lo que le toca", ha apuntado el rector de la UMU, José Luján.

"A nosotros nos toca trabajar en nuestro propio plan de igualdad y desde él mismo tratar de ser ejemplo para que poco a poco vayamos todos sumando esfuerzos en aras de la conquista de ese objetivo irrenuncible", ha añadido.

SEIS EJES DE ACTUACIÓN

La estrategia se articula en seis ejes de actuación: política universitaria de igualdad; docencia, investigación y transferencia; participación y representación; condiciones de trabajo y retribuciones; conciliación corresponsable; y prevención de la violencia de género. En este último ámbito, el plan establece medidas de sensibilización, protocolos específicos frente al acoso sexual y por razón de sexo, y mecanismos de apoyo a las víctimas, con el objetivo de garantizar un entorno universitario seguro y libre de violencia.

Para asegurar su cumplimiento, el documento contempla la creación de una comisión de interpretación y seguimiento que evaluará periódicamente los avances mediante indicadores específicos, garantizando la transparencia y la rendición de cuentas.