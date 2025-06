Ábalos dice que es "posible" que en Transportes se avisara a Air Europa de la nota sobre el rescate pero que no fue él

Descarga la responsabilidad de la redacción de la nota en el entonces secretario de Estado, Pedro Saura

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El exministro José Luis Ábalos ha asegurado este lunes ante el Tribunal Supremo que es "posible" que en Transportes se avisara a Air Europa antes de la difusión de la nota de prensa sobre la conveniencia de habilitar el rescate a dicha compañía, pero ha defendido que no fue él quien facilitó dicha información a la aerolínea.

Fuentes jurídicas han indicado a Europa Press que así se ha pronunciado el ex 'número tres' del PSOE en su declaración como investigado ante el magistrado Leopoldo Puente, quien ha acordado mantenerle la prohibición de salida del país, la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer quincenalmente por los "sólidos indicios" de que habría cobrado comisiones a cambio de amaños de adjudicaciones de contratos de obra pública.

Ábalos ha negado haber hecho llegar a Air Europa --a través del empresario Víctor de Aldama-- el contenido de la nota de prensa del Ministerio de Transportes antes de que ésta se difundiera. También ha negado haber disfrutado de un chalet en Marbella supuestamente sufragado por la aerolínea como contraprestación.

Según las fuentes consultadas, el interrogatorio de este lunes se ha dividido en tres bloques: uno sobre el rescate de Air Europa, otro sobre la contratación de Claudia Montes --conocida por haber ganado el certamen Miss Asturias +30 2017-- en la empresa pública Logirail, y el último sobre el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil relativo a presuntas irregularidades en adjudicaciones de obra pública.

El magistrado le ha preguntado sobre el rescate a Air Europa toda vez que en un informe previo la UCO sostiene que Ábalos habría disfrutado de un alquiler estival en un chalet de Marbella "indiciariamente satisfecho" por dicha aerolínea "como contraprestación" a la publicación de una nota de prensa por parte de Transportes sobre la conveniencia de habilitar la ayuda a Globalia.

El exministro ha asegurado que tenía conocimiento de dicho texto, pero ha insistido en que no participó en su redacción. Según ha precisado, la gestión estaba a cargo del entonces secretario de Estado, Pedro Saura.

Asimismo, se ha desmarcado del mensaje que De Aldama envió al entonces consejero delegado de Air Europa, Javier Hidalgo, con el contenido de la nota de prensa antes de que ésta se publicara.

Ábalos ha negado haber facilitado dicho texto al presunto conseguidor de la trama y ha insistido en que no tiene conocimiento de cómo tuvo acceso al texto antes de su difusión.

No obstante, ha señalado que "es posible" que se le informara a la aerolínea de la voluntad de Transportes. Y, en este punto, ha recordado que el nivel de "presión" en aquel momento era muy alto.

Respecto al chalet de Marbella al que hace referencia la UCO, Ábalos ha señalado que lo buscó Koldo y que su intención era pasar el confinamiento allí. Ha negado que De Aldama le fuera a visitar a dicho inmueble y que el alquiler le saliera gratis. Según ha manifestado, le visitaron familiares y entre todos contribuyeron al pago del inmueble, que entregó a Koldo.

Preguntado sobre el mensaje que Koldo le envió diciéndole que el chalet le salía gratis por "las molestias generadas", ha asegurado que no recuerda haberlo recibido.

LA CONTRATACIÓN DE MISS ASTURIAS

Durante el interrogatorio de este lunes, Ábalos también se ha desmarcado de la contratación en Logirail de Claudia Montes. Según la UCO, el exministro habría intercedido para que la mujer consiguiera el puesto.

El extitular de Transportes ha relatado que conoció a Montes en un acto en Gijón y que luego ella le contactó a través de Instagram. Ha indicado que aunque tuvo conocimiento de que la joven fue a una formación a Madrid, no llegó a verse con ella.

El magistrado le ha preguntado si le envió un mensaje a Koldo relativo a la contratación de Montes. Ábalos ha asegurado que es probable que lo hiciera, pero ha incidido en que no lo recuerda y que no tiene el texto. También ha señalado que no recuerda los mensajes de Koldo diciendo que Montes estaba preocupada por la falsedad de su currículum.

El instructor le ha repreguntado si Koldo le contestó que se encargaba de arreglar la situación de Montes y el exministro se ha limitado a decir que es posible que su exasesor le contestara eso.

En el marco de su declaración, Ábalos ha asegurado que la propia Montes le informó de su contratación y ha subrayado que ella se presentó en las vacantes que había disponibles.

En la parte del interrogatorio relativo al último informe de la UCO, en el que se recogen las grabaciones que Koldo realizó entre 2019 y 2023 y se le sitúa en el epicentro de una presunta trama de amaños de contratos, Ábalos ha asegurado que no se reconoce en los audios que ha podido escuchar. Además, ha negado cualquier tipo de irregularidad y ha defendido que no cobró comisiones.