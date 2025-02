Ábalos informa al Supremo de que por un "lapsus" olvidó reconocer en su última declaración un inmueble de su propiedad

El ex ministro de Transportes José Luis Ábalos (c) sale de declarar al Tribunal Supremo, a 20 de febrero de 2025, en Madrid (España).

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ex ministro de Transportes José Luis Ábalos ha informado al magistrado del Tribunal Supremo que le investiga por el 'caso Koldo' de que por un "lapsus que sufrió en el momento de prestar su declaración" el pasado jueves 20 de febrero olvidó reconocer un inmueble de su propiedad.

En aquel interrogatorio, al ser preguntado por las propiedades que tenía, Ábalos hizo referencia a su vivienda particular en Valencia, así como el local bajo de dicha vivienda. Ahora, en un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, el ex ministro explica al instructor Leopoldo Puente que después de haber declarado como investigado recordó que "no había indicado otra propiedad que había adquirido en proindiviso el 13 de marzo de 2003".

Se trata de un "local comercial en planta baja" sin distribución interior, con dos puertas de acceso y una superficie de 187 metros cuadrados, según la documentación aportada al tribunal.

"Es deseo de Ábalos poner en conocimiento del instructor este lapsus que sufrió en el momento de prestar su declaración y que vienen a aportar las escrituras de las partes indivisas que fue adquiriendo al objeto de que tengan conocimiento de esta propiedad que no indicó", indica la defensa del ahora diputado del Grupo Mixto, a cargo del abogado Aníbal Álvarez.

ADJUNTA COPIAS DE ESCRITURAS

El ex ministro adjunta a su escrito una copia simple de la escritura por la que adquirió la propiedad en proindiviso en marzo de 2003; otra en la que consta en junio de ese año adquirió "otra parte indivisa del citado local comercial"; y una última escritura en la que se evidencia que en septiembre de 2015 se realizó la subrogación del préstamo hipotecario de dicho local.

En su declaración, Ábalos defendió que únicamente poseía una parcela en Perú, su casa de Valencia --que llegó a arrendar a su exasesor Koldo García-- y un bajo ubicado en esa misma finca, según indicaron fuentes presentes en el interrogatorio a Europa Press.

Aquel día, el magistrado le preguntó al ex ministro por las noticias publicadas en prensa sobre un chalet en Perú. A este respecto, Ábalos explicó, como ya hiciera en la red social X, que efectivamente hay un terreno a su nombre en el país andino pero indicó que era algo circunstancial: la fundación para el desarrollo a la que estaba destinado no podía registrarlo porque no tenía personalidad jurídica.

Con todo, Ábalos incidió en que dicha operación inmobiliaria se hizo hace más de 20 años y, actualmente, sobre ese suelo solo se ha construido un edificio con aulas de esa fundación (Fiadelso), pero que no consta oficialmente porque nunca se legalizó.

Cabe recordar que, tras aquella declaración, el magistrado acordó prohibir a Ábalos salir del país, al tiempo que le retiró el pasaporte y le fijó la obligación de comparecer cada 15 días en la secretaría de la Sala de lo Penal del TS mientras permanezca investigado por la presunta adjudicación de contratos públicos al empresario Víctor de Aldama y sus socios a cambio de comisiones.