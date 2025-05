Abascal carga contra Sánchez por pedir que Israel no participe en Eurovisión como Rusia: "Hay que ser miserable y cruel"

Archivo - El líder de Vox, Santiago Abascal, durante una rueda de prensa en la sede de VOX. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha arremetido este lunes contra el presidente, Pedro Sánchez, tras pedir que Israel no participe en el Festival de Eurovisión, como Rusia, y le ha llamado "miserable, cruel y corrupto moral".

Sánchez considera que Israel no debería participar en el festival en represalia por la ofensiva sobre la Franja de Gaza, igual que Rusia quedó expulsada tras la invasión de Ucrania. "No podemos permitir dobles estándares en la cultura", ha señalado.

Abascal cree que Sánchez es "cruel" por "abrazar al pueblo palestino" tras "premiar a Hamás, que es quien ha traído la destrucción y el horror a toda la zona". También opina que es "miserable" por "abrazar al pueblo ucraniano" cuando "gracias a su política energética está pagando los misiles que caen sobre Kiev".

"Hay que ser un corrupto moral para presentarse como presidente del Gobierno de España cuando no hay enemigo de los españoles con quien no haya pactado ni bolsillo de trabajador español que no sufra su política", ha agregado en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X (antes Twitter).