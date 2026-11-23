El presidente de Vox y candidato a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, durante un acto de campaña, a 22 de noviembre de 2026, en Zaragoza, Aragón (España). - Ramón Comet - Europa Press

PALENCIA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha reprochado este lunes a Pedro Sánchez la Ley de Amnistía a los implicados en el 'procés', que ha beneficiado al expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, y ha tildado al jefe del Ejecutivo de "traidor".

El Tribunal Supremo ha acordado aplicar la norma al expresidente catalán dos años después de su entrada en vigor. Puigdemont se encontraba procesado por un delito de malversación. El perdón al líder de Junts supone el punto final al caso del 'procés' que se abrió a raíz del referéndum ilegal del 1 de octubre.

Abascal, en un mitin en Palencia, arropado por el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, y el portavoz de Vox en las Cortes autonómicas, David Hierro, ha enumerado las "mentiras" y "traiciones" de Sánchez, entre las que ha resaltado la amnistía a Puigdemont conocida durante esta jornada.

"Es la última parte de la cadena de esa infamia", ha lamentado el dirigente de Vox. Ha recordado que Puigdemont huyó de la Justicia española o "le dejaron escapar en un maletero" y ha estado ocho años "dando por saco y decidiendo quién manda en España", en alusión a los acuerdos con Sánchez.

Para Abascal, la amnistía representa una "traición" a los que "defendieron la legalidad constitucional en Cataluña". Otras traiciones que ha mencionado son los pactos con EH Bildu, "con los que han regado las calles de España de sangre de españoles para robarnos nuestra patria" y que el presidente "se ha entregado" a Marruecos.

En esta línea, Abascal ha hecho alusión a los presuntos casos de corrupción que afectan al entorno personal y político de Pedro Sánchez, con el foco puesto en los que le acompañaron en su travesía hasta recuperar la Secretaría General del PSOE en 2017: el exministro José Luis Ábalos (encarcelado), el exsecretario de Organización Santos Cerdán (pendiente de juicio) y el exasesor ministerial Koldo García (encarcelado).

Por otro lado, ha acusado al Gobierno de "destruir" los servicios públicos y ha expuesto que el proyecto de Vox, basado en la prioridad nacional, la desregulación o reducción de la burocracia y la "remigración" de inmigrantes ilegales o legales que delincan o no contribuyan, busca restaurarlos.

Además, ha puesto el foco en los votantes indecisos, unos cuatro millones del electorado, y ha pedido a sus simpatizantes que les convenzan para votar a Vox.