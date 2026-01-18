Adif mantendrá abiertas toda la noche Puerta de Atocha-Almudena, Córdoba-Julio Anguita y Sevilla-Santa Justa

Decenas de personas haciendo cola en las oficinas de Renfe, en la estación Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes, a 18 de enero de 2026, en Madrid (España) - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Adif mantendrá abiertas durante toda la noche las terminales de Madrid Puerta de Atocha-Almudena Grandes, Córdoba-Julio Anguita y Sevilla-Santa Justa.

Así lo ha informado tras el el accidente ferroviario producido este domingo en Adamuz (Córdoba) por el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad, que deja al menos diez muertos y 25 heridos graves.