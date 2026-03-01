Albares analiza la situación de escalada militar con los embajadores en Oriente Próximo, donde hay unos 20.000 españoles

Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 5 de diciembre de 2023, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, junto al gabinete de crisis, se reúne por videoconferencia con todos los embajadores en la región de Oriente Medio para "evaluar la situación sobre el terreno país a país, revisar la situación de la colonia en cada uno de ellos y dar instrucciones en relación a la protección de los españoles", han informado fuentes del departamento de Exteriores.

Albares está analizando con los embajadores de Irán, Israel, Líbano, Jordania, Siria, Qatar, Kuwait, Bahréin, EAU, Omán, Arabia Saudí, Irak, Turquía, Azerbaiyán y Armenia la situación actual en el contexto de la escalada militar a raíz del ataque coordinado de Estados Unidos e Israel contra Irán al que el régimen de los ayatolás ha respondido atacando el Estado hebreo y bases estadounidenses en los países de la zona.

Actualmente más de 20.000 españoles residen en la región de Oriente Próximo, según los datos recogidos en las fichas de cada país que publica el Ministerio de Asuntos Exteriores en su web, a falta de una actualización con las últimas cifras, ya que en algunos casos son de hace meses, e incluso un año.

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS, DONDE MÁS ESPAÑOLES HAY

En Irán, el país objetivo del ataque inicial, Exteriores sí ha confirmado este pasado sábado que habría 158 españoles registrados. En cuanto al resto de países, en el que más residentes hay es Emiratos Árabes Unidos, con 7.600, seguido por Israel, donde la cifra se sitúa en torno a los 7.200.

Les siguen Qatar, con más de 2.300; Arabia Saudí, con unos 1.900; Jordania, con unos 1.800; Kuwait, con casi 350; Qatar, con algo más de 300; Siria, con 280; e Irak, con 112, a falta de los datos de Líbano, que no están incluidos en la ficha país. A estos residentes, se podrían sumar españoles de forma temporal en todos estos países por motivos de trabajo o turismo, por lo que la cifra podría ser superior.

Además, hay que agregar a los casi 650 soldados desplegados en el marco de la Fuerza Interina de la ONU para Líbano (FINUL) y los 275 que se encuentran en Irak en el marco de la operación encargada de asesorar al Ejército iraquí en la lucha contra Estado Islámico. Así las cosas, fuentes de Exteriores han indicado que "la Embajada en Teherán tiene preparado, como toda embajada de España, un posible plan de evacuación para activarse si las circunstancias lo exigen".

PLANES DE CONTINGENCIA PREPARADOS

Esta afirmación es válida por tanto para el resto de embajadas en los países de la región, ya que existen siempre planes de contingencia preparados por si es necesario proceder a una evacuación de emergencia de la colonia española, como ya ha ocurrido en otras ocasiones como Gaza, Afganistán o Sudán.

Por su parte, las embajadas españolas en todos estos países han estado realizando recomendaciones e informando a través de redes sociales, aconsejando principalmente mantener la precaución y no acercarse a lugares que podrían ser objeto de ataques.

Asimismo, todas ellas han ofrecido los teléfonos de emergencia consular a los que pueden dirigirse aquellos españoles afectados por la escalada, aconsejando también a aquellos que estaban de paso y por tanto no figuran en el registro consular, a ponerse en contacto.

Con todo, ya este pasado sábado Albares habló por teléfono con sus homólogos de los países de la región, según trasladó él mismo en varios mensajes en la red social 'X', insistiendo en que "los ataques tienen que parar" y exigiendo "respeto al Derecho Internacional, desescalada y diálogo". Así, conversó con los ministros de Exteriores de Arabia Saudí, Faisasl bin Farhan; Qatar, Mohamed Bin Abdulrahman al Thani; Turquía, Hakan Fida; Jordania, Ayman Safadi; y Egipto, Badr Abdelaty.

Posteriormente, el jefe de la diplomacia habló por teléfono con sus homólogos de Emiratos Árabes Unidos, Abdulá bin Zayed, y de Kuwait, Jarrah Jaber al Ahmad Al Sabá.