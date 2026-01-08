Albares apunta que hay españoles entre los presos liberados en Venezuela

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares - Carlos Luján - Europa Press

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha apuntado la posibilidad de que haya ciudadanos españoles entre los presos cuya liberación ha anunciado el nuevo Gobierno de Venezuela que encabeza Delcy Rodríguez y ha considerado que, de confirmarse este extremo, sería "un paso positivo".

"La información que llevo siguiendo a lo largo de todo el día es que esas liberaciones se están produciendo, tal y como ha anunciado el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez" y que, "con todas las cautelas" hay ciudadanos españoles "entre esas liberaciones", ha señalado Albares en declaraciones en 'La2', recogidas por Europa Press.

El ministro no ha querido dar más detalles sobre el número de españoles que serían liberados a falta de tener una confirmación definitiva pero sí ha expresado que de materializarse "será un paso muy positivo por parte de la nueva presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en la nueva etapa en la que se encuentra Venezuela" tras la intervención militar de Estados Unidos en la que fue apresado el presidente, Nicolás Maduro.

Albares se ha pronunciado así después de que el presidente de la Asamblea Nacional, quien es hermano de la actual presidenta del país, haya anunciado la liberación de un "número importante" de personas encarceladas, tanto venezolanos como extranjeros y haya explicado que se trata de "un gesto unilateral para afianzar" su "decisión inequebrantable de consolidar la paz" en el país y "la convivencia pacífica", sin distinción de ideología o religión.

