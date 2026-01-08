Sánchez rechaza el "vasallaje" hacia EEUU y apuesta por no callar ante las violaciones al Derecho Internacional

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en la sesión de alto nivel de la IX Conferencia de Embajadores de 2024. Archivo. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este jueves que España es un país atlantista pero eso no significa que deba haber un "vasallaje" hacia Estados Unidos, al tiempo que ha reivindicado que en un momento en que se está desafiando el orden internacional basado en reglas no se callar ante cualquier violación del Derecho Internacional como la ocurrida en Venezuela.

"España y esta administración es una administración proatlantista, pero el atlantismo no significa vasallaje, significa el tener una cooperación leal, de igual a igual, donde se defina por objetivos comunes, tanto por parte de Norteamérica como por parte de España", ha sostenido durante la inauguración de la Conferencia de Embajadores en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Sánchez, que en ningún momento de su discurso que se ha prolongado durante unos 50 minutos ha mencionado expresamente al presidente estadounidense, Donald Trump, ha reiterado que la operación militar llevada a cabo por Estados Unidos el 3 de enero durante la que fue capturado el presidente venezolano, Nicolás Maduro, "viola claramente el Derecho Internacional".

Asimismo, ha defendido que "es relevante que se escuche la voz clara de España a la hora de denunciar la amenaza a la integridad territorial de un Estado europeo y de la OTAN como es Dinamarca". "No debemos callarnos ante amenazas tan explícitas, o implícitas al Derecho Internacional", ha añadido, en referencia al interés manifestado por Trump en los últimos días de hacerse con el control de Groenlandia, incluso por la vía militar de ser necesario.

"Las palabras importan", ha insistido Sánchez, porque "tienen consecuencias, quiebran la confianza, allanan el camino a lo impensable". Por ello, ha defendido, "es importante que hablemos claro, que no nos callemos, como tampoco nos hemos callado en otros muchos ámbitos, cuando esas violaciones al Derecho Internacional se han producido".

"La violación del Derecho Internacional siempre es una derrota, y es una derrota fundamentalmente para las democracias, incluso allí donde no hay esa democracia, y es un peligroso precedente para la paz y para la seguridad global, y por tanto la respuesta a la ilegitimidad no puede ser cometer una ilegalidad", ha aseverado, en referencia al hecho de que España, como también Estados Unidos, consideran ilegítima la reelección de Maduro en 2024.

NO CABE LA TIBIEZA

"No caben tibiezas ni medias tintas", ha dicho el presidente, ante la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, como tampoco cupieron "cuando tuvimos que rechazar la supuesta legitimidad de la victoria, que por supuesto no fue tal, de Maduro en las últimas elecciones presidenciales en Venezuela", ha sostenido.

Así las cosas, ha asegurado que "España seguirá haciendo todo lo necesario en defensa del pueblo venezolano, de su soberanía, de su derecho a elegir un futuro democrático sin injerencias externas" porque considera que son los venezolanos quienes tienen que decidir su futuro.

"Vamos a ayudar activamente a la transición a la democracia en Venezuela, lo vamos a hacer de forma activa, lo haremos también desde el valor que nos otorga la experiencia histórica de nuestro país para que el futuro de Venezuela sea el que decidan los venezolanos, no un país extranjero, no intereses ajenos a los de los venezolanos y las venezolanas", ha puntualizado.