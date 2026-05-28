Albares avisa a Israel de que Líbano "tiene el mismo derecho a un Estado" y que las democracias "no violan los DDHH"

Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, a 15 de abril de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

BRUSELAS, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha cargado contra Israel tras la nueva oleada de ataques en el sur de Líbano de los últimos días asegurando que "las democracias no violan los Derechos Humanos", y avisando de que los palestinos y los libaneses "tienen el mismo derecho" que ellos "a un Estado" y a "vivir en paz".

"Israel debe aceptar que los demás países tienen exactamente el mismo derecho que Israel a tener su propio Estado y a tenerlo en paz y seguridad. Israel tiene derecho a su Estado en paz y seguridad, pero el pueblo palestino y el pueblo libanés tienen exactamente ese mismo derecho", ha sostenido el jefe de la diplomacia española.

Así lo ha hecho en declaraciones a los medios antes de asistir a la reunión informal de ministros de Exteriores de la UE que se celebra este jueves en Chipre, y después de que este miércoles Israel ordenara evacuar la ciudad libanesa de Tiro, declarada patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en medio de una intensificación de los ataques contra objetivos del partido-milicia chií Hezbolá en Líbano.

Albares ha asegurado que la orden de declarar el sur del Líbano "zona de guerra" y pedir a toda la población que abandone la zona "es completamente inaceptable", además de "contraria al Derecho Internacional".

Por eso, según el ministro, "la voz de Europa debe alzarse muy alto ante Israel" para decirles que "si quieren relacionarse con nosotros con normalidad, no pueden comportarse así". "Las democracias no violan el Derecho Internacional. No violan los Derechos Humanos", ha proseguido en su explicación.

INSISTE EN LA SUSPENSIÓN DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN

Preguntado sobre si España va a impulsar en la reunión de ministros de este jueves sanciones contra Israel, ha respondido que "por supuesto", esgrimiendo que "mientras la situación siga siendo esta", la Unión Europea no puede mantener su Acuerdo de Asociación "con normalidad".

Albares también ha reclamado "un mínimo", que es "impedir la entrada" en el territorio comunitario al ministro de Seguridad Nacional israelí, Ben Gvir, objeto la semana pasada en críticas tras ser grabado tratando de forma humillante a los activistas de la Flotilla Global Sumud que fueron retenidos por Israel cuando intentaban aproximarse por mar a Gaza.

"Creo que las cosas están cambiando, lo que estamos viendo es insoportable. Las noticias de ayer, en las que Israel insiste en la guerra contra un país soberano que no tiene nada que ver con esta situación (...) son completamente inaceptables. Por supuesto que todo esto genera más convergencia", ha añadido sobre, en su opinión, el creciente apoyo en la UE para sancionar a Israel.

Con todo, el ministro ha pedido a sus homólogos ir "a una votación" para comprobar si hay los apoyos necesarios en los asuntos en que no se requiere unanimidad, sino mayoría cualificada, para la suspensión parcial del Acuerdo de Asociación con Israel, ya que ve que "ya hay una mayoría de países en la mesa a favor de seguir el camino que España está liderando".

"Veamos si esa mayoría existe. La propuesta está sobre la mesa. Nunca se ha retirado. Por eso pido que se pase a votación para comprobar si hay mayoría cualificada", zanjado.

SIN "SOLUCIÓN MILITAR" EN ORMUZ

Albares también ha defendido que "no existe una solución militar" para la crisis en el estrecho de Ormuz y ha reclamado que tanto España como la Unión Europea animen "a todas las partes a negociar", estabilizar la situación y lograr "un alto el fuego permanente" en la región.

El ministro ha pedido además poner fin a "todos los bombardeos y lanzamientos de misiles desde Irán hacia los países del Golfo" y garantizar la apertura del estrecho de Ormuz "de forma libre, segura y sin coste alguno" para cualquier embarcación.