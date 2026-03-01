Albares insiste en la "desescalada" tras la "acción unilateral" de EEUU e Israel y los "ataques injustificados" de Irán

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha vuelto a exigir la "desescalada" y el "diálogo" en Oriente Próximo tras la acción unilateral" de EEUU e Israel y los "ataques injustificados" de Irán a otros países de la región.

Albares ha participado este domingo por la tarde en un Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea extraordinario en el que los ministros europeos han abordado la situación de inestabilidad en Oriente Próximo y el papel de Europa.

En el encuentro, el ministro español ha trasladado a sus homólogos la necesidad de hacer un "llamamiento a la desescalada, de vuelta al diálogo, a la distensión, a la diplomacia y a la negociación". "A través de la violencia no vamos a conseguir ni estabilidad, ni democracia, ni paz", ha explicado en un videocomunicado remitido a los medios.

Albares también ha trasladado que "la acción unilateral de Estados Unidos e Israel" sobre Irán "no tiene un encaje dentro de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho Internacional", unos principios que ha señalado como "absolutamente fundamentales". "Estamos ante una acción militar que supone una escalada importantísima, con unas consecuencias imposibles de prever en este momento", ha incidido.

Por otro lado, ha condenado la "represión brutal, inhumana del régimen de Irán hacia su población", así como los "los ataques injustificados" con misiles y drones a otros países de la región. "Esto tiene que cesar también inmediatamente", ha aseverado.

Para Albares, el papel y "la voz" de la UE debe estar centrada en "proteger la libertad, las aspiraciones democráticas, los derechos fundamentales más básicos de la población iraní, especialmente de las mujeres".

"En suma, la voz de la Unión Europea en este momento tiene que ser una voz que equilibre, que traiga razón, que hable de distensión, que hable de desescalada y que hable de diplomacia y negociación", ha agregado.

Asimismo, ha solicitado una "coordinación a nivel europeo" para proteger los ciudadanos españoles y europeos que se encuentran en la región en estos momentos.

En una entrevista en el canal 24 Horas de RTVE este domingo, Albares confirmó que no hay víctimas españolas en el ataque de EEUU e Israel sobre Irán y la posterior respuesta de este país, y cifró en 30.000 los españoles que se encuentran en Oriente Próximo.

Respecto a una posible evacuación de los españoles que se encuentran en la zona, el ministro explicó que "todas las embajadas tienen planes de evacuación" pero que estos son diferentes dependiendo de la situación de los diferentes territorios.

Por su parte, las embajadas españolas en los países de la región han estado realizando recomendaciones e informando a través de redes sociales, aconsejando principalmente mantener la precaución y no acercarse a lugares que podrían ser objeto de ataques.