Albares niega que España quiera cambiar métricas de gasto de OTAN aunque incide en contar la lucha antiterrorista

BRUSELAS 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha asegurado este jueves que España no busca cambiar las métricas de gasto en Defensa que maneja la OTAN, aunque ha insistido en el terrorismo es una amenaza a la seguridad, en medio de los intentos de España por que se considere adecuadamente la lucha antiterrorista.

"No hay en estos momentos ninguna solicitud por parte de España ni nadie lo plantea. Las métricas son conocidas, España se rige por ellas y el compromiso que tenemos adquirido con el 2% es por las métricas que han venido hasta ahora", ha asegurado a su llegada a la reunión de ministros de Exteriores aliados en Bruselas que abordará el gasto en Defensa como tema central, en medio de la carrera por llegar al 2% antes de la cumbre de líderes de la OTAN de junio en La Haya.

En todo caso, Albares sí ha hecho hincapié en que el terrorismo es una de las amenazas a la seguridad de la OTAN, apuntando que viene recogido por el concepto estratégico de la organización. "Cuando vemos el Sahel, vemos que el terrorismo es una amenaza que sigue muy muy presente y que puede golpearnos, como golpea a varios países europeos en los últimos meses", ha señalado.

"Pero eso no quita que ni estamos solicitando, ni nadie está proponiendo un cambio de métrica", ha indicado el titular de Exteriores español.

En este sentido, Albares ha recalcado que el compromiso de España con alcanzar el 2% es "público, explícito, y España va a llegar a él sin ninguna duda", aunque no ha concretado en qué plazo y si será a través de inversiones directas en material militar y no solo contabilizando partidas que hasta ahora no computaban en la partida de Defensa.

Será el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el que hará los anuncios "que considere en el momento adecuado", ha apuntado Albares, defendiendo que el Ejecutivo está actuando con "transparencia". "No anticipemos acontecimientos", ha razonado.

CONCEPTO DE GASTO MILITAR DE LA OTAN

Este mismo jueves, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha avisado de que la organización cuenta con una clara definición de lo que considera gasto en Defensa, por lo que ha rechazado que vaya a acometer ningún cambio en su concepto.

"Tenemos una clara definición de lo que es el gasto militar y no queremos rebajarla", ha afirmado el jefe político de la OTAN, en pleno debate en el seno de la organización sobre la métrica y cuando varios aliados buscan acercarse al listón del 2% antes de la cumbre de líderes de finales de junio en La Haya.

Rutte ha apuntado que en ocasiones los aliados buscan "negociar" ese concepto, pero la OTAN es "estricta" en lo que considera gasto militar, una definición en la que no obstante no ha ahondado.

La guía pública de la OTAN señala que un componente importante de los gastos de defensa son los pagos a las Fuerzas Armadas financiados con cargo del presupuesto del Ministerio de Defensa. La organización militar también se abre a incluir partes de otras fuerzas pertenecientes al Ministerio del Interior tanto en cuanto esas fuerzas estén entrenadas en tácticas militares, estén equipadas como una fuerza militar, pueden operar bajo autoridad militar directa en operaciones desplegadas y puedan realizar despliegues en el exterior.

Precisamente, el Gobierno de España está en pleno ejercicio para incluir en el gasto militar que computa la OTAN partidas dedicadas a la lucha antiterrorista y la defensa de las fronteras. En este sentido, fuentes aliadas no descartaban estos días que España pueda llegar con los deberes hechos a la cumbre de La Haya de finales de junio y alcance el objetivo del 2%, si se tienen en cuenta estos aspectos para calcular el gasto militar.