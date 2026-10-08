(AMP) El Gobierno espera aprobar "en breve" y antes del 29N el real decreto de los centros de datos

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, interviene en el acto de clausura del IV Consejo Asesor Internacional de la Inteligencia Artificial, a 8 de octubre de 2026, en Madrid (España). Este acto consiste en una reu - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha expresado este jueves su deseo de aprobar el real decreto de los centros de datos "en breve" y "antes de las elecciones" generales del 29 de noviembre, con lo que espera que España mande "un mensaje al mundo" para defender la sostenibilidad y la soberanía y liderar al respecto en Europa.

Además, ha asegurado que el calendario del Gobierno es "compatible" con el adelanto electoral, que tendrá en cuenta las "muchísimas" alegaciones recibidas y que España debe estar "en el lado correcto de la historia" y llegar "a tiempo".

"La voluntad del Gobierno es sacar adelante ese decreto", tras superar un periodo de información pública en el que se han recibido "muchísimas alegaciones que hay que tener en cuenta" para la redacción del texto y después de que se mantenga una negociación interna entre ministerios para "fijar una posición común", una vez "atendidas" esas anotaciones.

"A mí me parece muy importante que España le mande una señal al mundo para defender la sostenibilidad, para defender la soberanía. No sería la primera vez que España ha elegido antes que Europa", ha resaltado, tras su intervención en el acto de clausura del 'IV Consejo Asesor Internacional de la Inteligencia Artificial', que se ha celebrado en la sede del Ministerio que lidera.

"Se trata de estar en el lado correcto de la historia" y "es mucho más importante regular a tiempo" para no tener luego "un problema", como ha pasado en otros países, añade.

"La voluntad del Gobierno sigue intacta, estamos trabajando en ese decreto y espero que podamos aprobarlo en breve", confía.

"Vamos a intentar aprobar ese real decreto antes de las elecciones, pero creo que es un paso muy importante. Y además, insisto, una vez más España estará lanzando un mensaje al mundo de que se puede hacer algo con sentido común, regulado, que nos beneficie a todos. Creo que es muy importante el debate de la energía, los centros de datos, la soberanía", ha declarado el ministro.

"En realidad estamos todos mucho más cerca de un consenso de lo que parece, más allá de cuatro o cinco voces interesadas", ha contrapuesto a las críticas recibidas.

En ese sentido, ha afirmado que la IA es la tecnología "más poderosa" conocida hasta el momento; que tiene unos usos "maravillosos" en materias como medicina, investigación y servicios públicos; y que presenta riesgos "muy grandes, proporcional al poder de la tecnología".

Ante esto, "la respuesta de este grupo y la respuesta de este Gobierno es que hay que gobernar, hay que regular, hay que hacer algo que nos permite aprovechar esas posibilidades, pero también regular y eliminar los riesgos o minimizarlos", ha concluido López, que ha tachado de "tramposas" a "las voces que dicen que la regulación es incompatible con la innovación, porque no es verdad".

El proyecto de real decreto tramitado por el Gobierno para regular los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental, resiliencia y soberanía digital aplicables a los centros de datos plantea, entre otras medidas, que estas instalaciones respalden con nueva generación renovable al menos el 80% de su consumo energético en cada hora de funcionamiento.

OBJETIVO DE APROBAR EL REAL DECRETO ANTES DEL 29N

El Ejecutivo pretende llevar la norma al Consejo de Ministros próximamente por la vía urgente, con el objetivo de que pueda publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE) antes de la convocatoria electoral del 29 de noviembre.

Para ello, y al evitar la vía parlamentaria, la tramitación de este real decreto únicamente requeriría el visto bueno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y del Consejo de Estado.

En este sentido, el informe de la CNMC ya estaría aprobado por el organismo que preside Juan José Ganuza tras haber pasado por el pleno la semana pasada, según ha adelantado 'El País'.

Una vez que este dictamen se incorporase al expediente, el Gobierno remitiría el texto al Consejo de Estado para que realizara la valoración jurídica de la norma.

El texto continúa en revisión tras una consulta pública que recibió más de 600 aportaciones, por lo que su contenido puede experimentar modificaciones antes de su aprobación definitiva.

MANIFIESTO POR UNA IA RESPONSABLE

Por otra parte, Óscar López ha agradecido la "colaboración desinteresada" con el Ejecutivo que han tenido un grupo de expertos que son "los mejores pensadores de la IA", quienes han entregado este jueves un manifiesto sobre la inteligencia artificial, "que habla precisamente de todos los puntos que están en discusión ahora mismo".

"Estas ideas serán leyes, serán normas, serán derechos que garantice este Gobierno", ha asegurado el ministro, que ha defendido una "IA humanista" y ha destacado el papel del Ejecutivo de Pedro Sánchez para convertirse "en un referente y en un pionero en todo lo que tiene que ver con la regulación de la inteligencia artificial", incluida la búsqueda de su sostenibilidad y soberanía y la protección de los menores.

Se trata del 'Manifiesto de Madrid por una IA responsable', presentado este jueves por el Consejo Asesor Internacional de Inteligencia Artificial y elaborado por un grupo de diez expertos internacionales de distintas áreas, en respuesta al mandato que el Consejo de Ministros les encomendó en 2024 para que formularan recomendaciones estratégicas y propuestas para el desarrollo de la política española en materia de IA.

Este defiende el rol legítimo de las democracias "en la configuración, la gobernanza y la supervisión de la inteligencia artificial, de modo que sus beneficios, oportunidades y capacidades sean compartidas globalmente y estén alineadas con los derechos humanos y los valores democráticos", y advierte de que "la autorregulación de esta tecnología no es suficiente", ya que "no puede asegurar que se desarrolla en línea con el interés público", recoge el Ministerio en un comunicado.

Así, prosigue el texto, la IA "debe desarrollarse y gobernarse al servicio de la dignidad humana, la democracia, la justicia social y la prosperidad compartida, combinando competitividad e innovación con mecanismos de transparencia, trazabilidad, supervisión humana y rendición de cuentas".

Por su lado, el presidente del Consejo Asesor, Manuel Castells, ha reivindicado la independencia y libertad con la que han trabajado los expertos --entre los que se incluye él mismo-- y ha compartido el objetivo de "elaborar una visión estratégica de la IA, yendo más allá de utopías y distopías" y tratando de establecer principios para llevar a cabo la coevolución entre esta tecnología y los humanos, "a cuyo servicio debe estar la IA".

Además, respecto al debate sobre si la IA va a matar los humanos y si va por su cuenta, ha afirmado "taxativamente" que "no hay ninguna evidencia empírica contrastada científicamente de que la inteligencia artificial por sí misma, con voluntad propia, haya tomado ninguna decisión seria".

Lo que ha podido suceder en algunos casos, aventura, es que en la instrucción que se le da a la máquina se le exija que utilice "todos los recursos" para resolver un problema y "no se ponen límites".