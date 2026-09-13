La AN juzga desde este lunes al clan de los Kutayni por financiar presuntamente filiales de Al Qaeda

Archivo - Fachada de la Audiencia Nacional, a 13 de abril de 2026, en San Fernando de Henares, Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Nacional iniciará este lunes el juicio contra diez miembros del clan de los Kutayni por presuntamente enviar fondos y material a organizaciones vinculadas con Al Qaeda y sus filiales en Siria entre los años 2013 y 2019.

En su escrito de acusación, recogido por Europa Press, la Fiscalía apunta que los hechos investigados son constitutivos del presunto delito de financiación del terrorismo y pide para ellos penas que van de los cinco a seis años de prisión, así como multas de hasta 37.200 euros.

Recuerda que ese clan es originario de la región siria de Idlib, considerada desde mediados del año 2017 feudo de la filial de Al Qaeda, y que movilizaron recursos y materiales en Siria, concretamente en las regiones de Hama e Idlib.

El Ministerio Público indica, asimismo, que los acusados movilizaron esos recursos a Siria para varias milicias de Al Qaeda, una de ellas liderada por Manaf Kutayni, hermano del acusado Fares Kutayni. Y que en 2017 la filial de Al-Qaeda en Siria, Jabhat Fatah al Sham, y otras cuatro facciones se reunificaron bajo el nombre de Hayat Tahrir al Sham (HTS).

LA 'HAWALA' PARA LA TRANSMISIÓN DE FONDOS

Para transmitir esos fondos a Siria --explica la Fiscalía-- usaban la 'hawala', un sistema de transferencias de capital entre dos zonas geográficas en el que no se produce movimiento efectivo de dinero, y que se basa en la confianza entre los responsables locales de la estructura, denominados hawaladores..

Explica, además, que los fondos recaudados fueron enviados entre 2013 y 2019 a regiones controladas territorialmente por la filial siria de Al Qaeda.

Por otro lado, indica que también enviaron supuestamente maquinaria industrial y camiones a través de varios negocios relacionados con la compraventa de vehículos, así como ambulancias y material sanitario a través de una ONG, aunque estos últimos no consta que llegaran a organización terrorista, precisa.

El Ministerio Público recuerda que la causa se reabrió en 2018 tras la solicitud formulada por medio de oficio de la Comisaría General de Información y ante las noticias de un inminente regreso de Human Kutayni --otro de los encausados--, de quien se afirmaba que se encontraba condenado en Siria por pertenencia a organización terrorista y por su relación con un atentado terrorista perpetrado en septiembre de 2008 en Damasco, Siria, que dejó 17 muertos.