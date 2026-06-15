La AN propone juzgar al empresario Claudio Rivas y un capitán de la Guardia Civil por presunto fraude de hidrocarburos

Archivo - Fachada de la Audiencia Nacional, a 13 de abril de 2026, en San Fernando de Henares, Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz ha propuesto juzgar al empresario Claudio Rivas, dueño de Villafuel, al capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes y a otras 14 personas por presunto fraude de 148 millones de euros en el pago de IVA de hidrocarburos, entre 2018 y 2021, en el denominado 'caso Gaslow'.

Así lo ha decidido el magistrado en un auto de pase a procedimiento abreviado, recogido por Europa Press, en el que también propone que se declare a 82 personas jurídicas como responsables civiles.

Pedraz atribuye a Rivas siete presuntos delitos contra la Hacienda pública, un delito de organización criminal, falsedad continuada y blanqueo de capitales. En el caso del capitán de la Guardia Civil propone juzgarle por los supuestos delitos de integración en organización criminal, cohecho, revelación de secretos y blanqueo de capitales.

Según el auto, la cuota defraudada en el ejercicio 2018 ascendió a un total de 6,2 millones de euros, mientras que en 2019 Gaslow cometió presuntamente un fraude fiscal por importe de 30,9 millones de euros. En cuanto a la cuota defrauda en el ejercicio 2020, a través de Gaslow y Nascor, el montante ascendió a 111,8 millones de euros.