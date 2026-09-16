Aplazado el desalojo de la playa del Trampolín en Ceuta hasta rematar el campamento del Puerto

Asentamiento de migrantes en la playa El Trampolín, a 14 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

CEUTA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Migraciones ha cancelado a primera hora de este miércoles el traslado de inmigrantes que estaba previsto para hoy al amanecer. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad debían desalojar la playa del Trampolín y acompañar a unas 1.500 personas de las 4.000 que se estima que allí viven hacia dos nuevas instalaciones de acogida. Los hombres al recurso en Muelle de Poniente y las mujeres al de la Hípica.

Está previsto que la reubicación de quienes pernoctan en las playas chabolista se produzca de forma inminente, aunque desde el Gobierno se resisten a señalar una fecha exacta.

Ayer, fuentes gubernamentales confirmaron que tendría lugar esta mañana a primera hora, pero las tareas pendientes en los recursos de acogida han obligado a posponer la operación.

Migraciones está a la espera, en primer lugar, de que se remate la obra del Puerto, que cuenta con una carpa de grandes dimensiones y con varias pequeñas.

Los operarios a cargo de poner a punto la instalación aún trabajan en el montaje de las últimas carpas. Además, están pendientes de que el personal de las ONGs a cargo de la atención a los migrantes se encuentre disponible, según las fuentes consultadas.

Según las fuentes consultadas por Europa Press, el recurso de Muelle de Poniente tiene capacidad para acoger a unas 1.400 personas. Lo que significa que todos los que viven en el Trampolín no podrán entrar en las instalaciones.

Las estimaciones del Gobierno local cifran en 4.000 el número de migrantes en los asentamientos de la playa. Por lo que se espera que durante el desalojo y posterior traslado a los nuevos centros provisionales se produzcan momentos de tensión una vez se llene el cupo en el interior.

Estos hechos ya se produjeron anteriormente, durante el traslado a las instalaciones en Loma Colmenar y Los Rosales. Centenares de inmigrantes que quedaron fuera intentaron entrar en avalancha y a la fuerza, y la Policía Nacional tuvo que contenerlos.