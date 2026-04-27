Arenas asegura que desconoce si Bárcenas le grabó a él o a Rajoy y defiende a la cúpula de Interior de Fernández Díaz

Archivo - El senador del PP Javier Arenas. Archivo. - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El exsecretario general del PP y actual senador 'popular' Javier Arenas ha asegurado este lunes en el juicio del 'caso Kitchen' en la Audiencia Nacional que desconoce si el extesorero del PP Luis Bárcenas le grabó a él o al que fuera presidente de este partido, Mariano Rajoy, añadiendo que en su caso "no le provocó ninguna intranquilidad".

Además, a preguntas de la abogada del PSOE, Arenas ha indicado que desconoce la existencia de una presunta trama parapolicial para destruir pruebas en poder de Bárcenas, algo que ha calificado de "muy confuso", y que ha desvinculado de la labor de Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior y de Francisco Martínez como secretario de Estado de Seguridad, ambos acusados por el 'caso Kitchen'.

"Sólo conozco en esta sala a los señores Fernández y Martínez, grandes profesionales en la administración pública al servicio de los españoles", ha añadido Arenas en su declaración por videoconferencia en referencia al exministro y su 'número dos', lo que ha motivado que la presidenta del tribunal le advirtiera para que contestara en exclusiva a las preguntas formuladas.

REUNIÓN CON BÁRCENAS EN SEVILLA EN 2012

En su declaración como testigo, Arenas ha reconocido que se reunió con Bárcenas en un restaurante de Sevilla a finales de 2012, una vez que se había publicado en prensa la documentación de lo que ha calificado de "papeles extracontables" del PP --que luego vio físicamente en una testifical ante el entonces juez instructor Pablo Ruz-- y las informaciones de su fortuna en Suiza.

Arenas ha apuntado que en 2012 él estaba centrado en su candidatura a la Junta de Andalucía y tenía responsabilidades en el área de administración local, por lo que tenía una amistad con Bárcenas "forjada desde lo profesional", debido a los años que compartieron ambos al frente de la dirección del partido.

Según Arenas, en aquella reunión Bárcenas transmitió su enfado por la investigación que estaban realizando contra él fiscales y policías, y ha añadido que nunca tuvo conocimiento de que fuera grabado por el extesorero del PP.

"Nunca tuve conocimiento de esa grabación, si existió fue sin mi conocimiento y no me provocó ninguna intranquilidad el hecho de que pudiera existir la grabación", ha indicado. Acto seguido le han preguntado si le constaba otra grabación a Rajoy y que el PP intentara verificar la existencia de la misma. "Bajo ningún concepto me consta", ha terciado.

REUNIÓN HUMANA EN PRESENCIA DE RAJOY

También ha confirmado una segunda reunión a la que fue convocado y en la que participó Bárcenas, su esposa y Mariano Rajoy. "Fue una reunión humana de una persona que había trabajado muchos años en el partido, su mujer, muy educada, prácticamente ni habló, y se habló de su futuro profesional fuera del partido", ha comentado.

En este sentido, ha añadido que no recordaba si aquella reunión fue "por su salida del Senado o de la tesorería del partido", y ha confirmado que se le dejó una sala en Génova para que guardara sus pertenencias y que disfrutara algún tiempo de coche y chófer del partido.

Arenas también ha sido preguntado por un acta notarial que habrían firmado sobre la contabilidad del partido Bárcenas y el anterior tesorero del PP, Álvaro Lapuerta, pero el senador 'popular' ha aludido a lo que ha oído por los medios de comunicación, ya que es "ávido lector" de prensa. "En el partido no observé ninguna inquietud", ha precisado.