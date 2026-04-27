Fernández-Pacheco descarta que el caso Mascarillas afecte a las elecciones y valora la labor de Diputación de Almería

El presidente del PP de Almería y candidato a las elecciones andaluzas, Ramón Fernández-Pacheco, participa en un coloquio de los desayunos de Europa Press Andalucía en la sala Varadero de la Autoridad Portuaria. - Marian León - Europa Press

ALMERÍA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Almería y candidato de la formación a las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo, Ramón Fernández-Pacheco, ha incidido este lunes en que "la inmensa mayoría de los almerienses valoran positivamente la gestión de la Diputación Provincial" por lo que descarta que el caso Mascarillas, ante el que "se actuó con diligencia y ejemplaridad", pueda afectar al proceso electoral.

Durante su intervención en el desayuno informativo de Europa Press Andalucía que se ha celebrado en el edificio Varadero de la Autoridad Portuaria de Almería, el aspirante ha resaltado la labor de la institución provincial a la hora de "ayudar a los municipios pequeños", "vertebrar el territorio" y "llevar los servicios públicos donde los ayuntamientos no pueden hacerlo".

De este modo, ha opinado que el trabajo que se realiza desde la Diputación prevalece de cara al electorado frente la investigación que indaga sobre presuntas contrataciones irregulares en el seno de la institución, lo que llevó a apartar al expresidente Javier Aureliano García así como a dos exvicepresidentes, tanto del órgano como del partido.

"Creo que la Diputación lo está haciendo fenomenal, lo hizo en su momento y lo sigue haciendo, centrada en lo que tiene que estar centrada", ha añadido Fernández-Pacheco, quien ha puesto como ejemplo actuaciones como la apertura del Museo del Realismo Español Contemporáneo (Murec), la recuperación del Cortijo del Fraile en Níjar, el Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) o toda la "batería de inversiones" en beneficio de los pueblos.

No obstante, Fernández-Pacheco ha reconocido que "fue muy duro y sigue siendo duro" ver cómo la investigación desarrollada por la UC involucró a compañeros y "amigos". "Les reconozco la diligencia que tuvieron de apartarse de todos sus cargos, entre otras cosas, para centrarse en lo único importante ahora, que es demostrar su inocencia", ha señalado.

En cualquier caso, ha apuntado que los investigados ahora "no están en el Partido Popular ni en la Diputación", si no que "se dedican ahora a defenderse" mientras "los demás seguimos al frente de las instituciones para las que los almerienses nos han elegido, haciendo nuestro trabajo y cumpliendo con el compromiso que tenemos con la sociedad almeriense".

"Quizá desde fuera se ve con una con otra visión, pero aquí en Almería estoy convencido de que las cosas se han hecho bien y se tienen que seguir haciendo bien", ha remarcado el presidente 'popular'.

