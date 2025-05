MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, cree que habría que hacer una reforma de la Constitución "más amplia" que incluya, entre otras cosas, el control de las actuaciones del Jefe del Estado y revisar la inviolabilidad del Rey.

En un desayuno informativo que ha protagonizado en el Ateneo, Armengol ha defendido la necesidad de acometer una reforma de la Constitución de 1978 para hacer España "más federal", entre otras cosas, otorgando al Senado facultades "puramente territoriales" con los miembros de los Gobiernos autonómicos y facilitando así la toma de decisión compartida entre el Gobierno central y los autonómicos.

Posteriormente, ha sido preguntada por la decisión del Tribunal Supremo de rechazar la querella contra el rey emérito Juan Carlos I por cinco delitos fiscales contra la Hacienda Pública que presentaron el pasado mes de noviembre magistrados jubilados, fiscales anticorrupción retirados y varios intelectuales.

Aunque la dirigente socialista ha declinado entrar a valorar la decisión del Supremo, sí que ha abogado por la necesidad de hacer una reforma constitucional "más amplia" en la que se incluya también la posibilidad de controlar la actuación del Jefe del Estado.

"Me permitirán que no entre al fondo, pero sobre la reforma de la Constitución, ya he remarcado la parte federal, la parte del Senado, pero ya que nos ponemos necesitaríamos ser un poco más amplios", ha defendido.