Así es el START, el hospital de AECID que el Gobierno ha ofrecido enviar a Venezuela la próxima semana

Archivo - Simulacro de crisis humanitaria internacional con el equipo de emergencias español START, gestionado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), a 12 de junio de 2025, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha ofrecido enviar la próxima semana a Venezuela a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil el hospital de campaña START de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) con capacidad para atender tanto a los heridos por los devastadores terremotos que han asolado el país como a enfermos y otros pacientes, incluidos partos.

Según ha explicado Exteriores en un comunicado, España ha ofrecido su despliegue "durante la próxima semana" en el marco de la respuesta del Mecanismo Europeo de Protección Civil, lo que "permite coordinar la ayuda internacional con las autoridades nacionales y el conjunto de actores humanitarios presentes en el país, evitando duplicidades y garantizando que la asistencia llegue allí donde más se necesita".

La oferta realizada en esta ocasión, después de que "las autoridades venezolanas ya han solicitado apoyo sanitario internacional", es que el hospital de campaña pueda desplegarse en su formato EMT-1.

El START (Spanish Technical Aid Response Team) es el equipo médico de emergencias de la Cooperación Española, liderado por la AECID, y su principal característica es que puede desplegarse con rapidez en escenarios de emergencia humanitaria, como el que atraviesa en estos momentos Venezuela, para ofrecer atención sanitaria urgente, segura y de calidad.

Hace justo un año, en junio de 2025, recibió por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) la certificación EMT-1 (equipo médico de emergencia tipo-1), mientras que desde 2018 gozaba ya del certificado EMT-2 como hospital de campaña con capacidad quirúrgica.

CARACTERÍSTICAS DEL HOSPITAL

Para obtener la calificación EMT-1, según explicó entonces AECID, el equipo debe ser capaz de prestar atención ambulatoria inicial a pacientes con traumatismos, enfermedades transmisibles o no transmisibles al tiempo que también efectúa triajes, primeros auxilios y urgencias médicas (traumatológicas y no traumatológicas). Asimismo, puede realizar atención primaria general y servicios básicos de salud reproductiva, incluyendo obstetricia y neonatología de urgencia.

Este tipo de hospitales de campaña deben ser capaces de iniciar operaciones en un mínimo de 24 horas tras llegar a la zona afectada y operar de forma autónoma durante al menos 14 días en agua, energía, alimentación, logística o saneamiento, sin descartar realizar una rotación mayor.

Por regla general, atienden un mínimo de 100 pacientes ambulatorios al día, cuentan con un diseño ligero, modular y adaptable, pensado para actuar en contextos difíciles, y un equipo humano de al menos 42 personas, incluyendo personal sanitario, de coordinación, logística y WASH (agua, saneamiento e higiene).

De concretarse su despliegue en Venezuela, no será la primera vez que el START opera en un contexto de un terremoto, puesto que ya lo hizo en el que asoló en febrero de 2023 el sur de Turquía y algunas zonas de la vecina Siria.

Entonces, fue el primero en llegar a la zona. Lo hizo el 9 de febrero, 72 horas después de la catástrofe, y el día 13 ya estaba operativo para recibir a los primeros pacientes. Durante su despliegue, llegó a atenderse a hasta 400 pacientes en un día y, al contar tanto con quirófano como con paritorio, también se atendieron algunos partos.

MÁS AYUDA DE AECID

Mientras se concreta el envío del START, la AECID ha movilizado ya un millón de euros en respuesta al llamamiento de fondos realizado por la Federación Internacional de la Cruz Roja (FICR) para atender las necesidades más inmediatas de la población tras la catástrofe.

Asimismo, según el comunicado de Exteriores, está trabajando con distintos proveedores para analizar la disponibilidad de material humanitario que, en caso necesario, podría enviarse desde los centros logísticos de Panamá, Colombia o España.

La AECID también está manteniendo una coordinación estrecha con la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior y con el Ministerio de Defensa "para articular la respuesta", y está en contacto permanente con los principales organismos humanitarios, como la FICR, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y ONG especializadas con el fin de "valorar la evolución de la situación y coordinar las posibles actuaciones".

Además, ha precisado el ministerio, cuatro de las ONG que mantienen un convenio de emergencias con la AECID (Cruz Roja Española, Acción contra el Hambre, Save the Children y Cáritas) están valorando la activación de dicho convenio.