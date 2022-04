La Asociación de Fiscales considera inaceptable la enmienda que da a Delgado el máximo escalafón tras su cese

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera fiscal, ha calificado este jueves de inaceptable que el PSOE incluya en una enmienda de la ley concursal una modificación en el Estatuto del Ministerio Fiscal que permite que la fiscal general Dolores Delgado obtenga el máximo escalafón en la carrera una vez cese en su cargo.

"Consideramos inaceptable que se introduzca una modificación de tal calado, sin publicidad y hurtando de toda posibilidad de alegación al

Consejo Fiscal y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), así como a las asociaciones de fiscales y en general, a toda la Carrera Fiscal", han criticado en un comunicado recogido por Europa Press.

Concretamente la enmienda 603 indica en el apartado cuarto que "se modifica el apartado 6 del artículo 31 de la ley por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que queda redactado como sigue: Si el nombramiento de fiscal general recayese sobre un miembro de la carrera fiscal quedará en situación de servicios especiales y adquirirá la categoría de fiscal de Sala del Tribunal Supremo una vez se produzca su cese".

Ahora, desde la AF sospechan que el objetivo de realizar esta reforma apresuradamente y de forma "silenciada" denota el interés en beneficiar directamente a la actual fiscal general del Estado (FGE), dándole una salida al cese de su mandato y creando "una solución ad hoc" que no puede ser la finalidad última de una norma.

Por otro lado, sobre la posición del PSOE que justifica esa enmienda 603 en su pretensión de adaptar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal al Segundo informe de Cumplimiento de la IV Ronda de Evaluación del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) para fortalecer la autonomía e independencia del Fiscal General, la AF considera que esa afirmación no es cierta.

LAS RECOMENDACIONES DEL GRECO

Aducen que lo que recomienda el GRECO es reconsiderar el método de selección y duración del mandato del fiscal general, esto es, modificar la forma de elección para que el elegido goce de mayor independencia y cuyo mandato no esté ligado al del Gobierno. "Lamentablemente, este aspecto tan relevante no es objeto de tratamiento en la enmienda presentada", apuntan.

Además recuerdan que también recomendaba aumentar la autonomía financiera de la Fiscalía y la autonomía en la formación de los fiscales que actualmente depende del Ministerio de Justicia. Sobre esto dice que aunque en la actualidad la formación ha ganado autonomía con la figura del Director de Formación de la Carrera Fiscal, la Fiscalía sigue careciendo de capacidad de gestión económica de dicha formación.

Añade que la enmienda tampoco aborda la recomendación de ganar en autonomía de gestión del Ministerio Fiscal separada del Ministerio de Justicia, como garantía fundamental para la independencia y eficacia de la Fiscalía.

Y apunta que el GRECO pedía que se constituyera la Comisión de Ética Fiscal, "suspendida unilateralmente por la FGE", y una profunda revisión del régimen disciplinario de los fiscales. "Sin embargo, no se suprime la competencia del ministro de Justicia para imponer la sanción de separación del servicio, manteniendo una clara injerencia del Gobierno", indica.

Sobre el punto de la enmienda relativo a la comunicación entre el fiscal general y el Ejecutivo, señala que es cierto que el GRECO recomienda clarificar" el proceso para garantizar la transparencia y la publicidad, y que la reforma impone la forma escrita, lo que constituye un avance.

"Sin embargo, incluye novedosamente que el Fiscal General se pueda dirigir por su propia iniciativa al Gobierno para informar, no sólo sobre el funcionamiento de la Administración de Justicia, sino sobre asuntos concretos que el Gobierno deba conocer. Esta previsión supone un elevado riesgo de injerencia en la Justicia por el Gobierno por comunicado", ha añadido.

LOS REQUISITOS PARA SER FGE

Lamentan que no se aborda la necesaria profunda reflexión sobre requisitos para ser nombrado Fiscal General, y consideran que nombrar fiscal de Sala del Supremo a Delgado supone un "premio" para ella y la inmisión directa del Gobierno en la conformación de la primera categoría de la Carrera Fiscal, pues directamente puede promover a un fiscal a su máxima categoría. Y añade que no resuelve el destino de ese Fiscal General, pues la categoría no supone una plaza en concreto.

Recuerda la AF además que en 2018, siendo ministra de Justicia Delgado, intentó incluir una previsión idéntica en el proyecto de Reglamento de la Carrera Fiscal, lo que dio lugar a la unánime reprobación por considerar que una reforma de tal calado no debía introducirse a través del

reglamento sino por reforma del Estatuto Orgánico del ministerio fiscal sin pronunciarse sobre la conveniencia o no de tal ascenso. Y aseveran que en ningún momento la Asociación de Fiscales ni el Consejo Fiscal mostraron su conformidad con tal extremo.

Finalmente, señalan que desde esta asociación solicitaron en enero de 2022 a la ministra Pilar Llop que aplicara las reformas que recomendaba el GRECO, a fin de aumentar la autonomía del Ministerio Fiscal. Ahora, reiteran "la imperiosa necesidad de reformar el Estatuto Orgánico, no ya para ascender al Fiscal General, sino para separar absolutamente el Ministerio Fiscal del Gobierno y para limitar el poder del Fiscal General".