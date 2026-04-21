La Audiencia Nacional cita a declarar presencialmente a Jordi Pujol el próximo lunes y acuerda un examen médico previo

Archivo - El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol a su llegada al funeral del empresario Carles Vilarrubí, en la parroquia Sant Gervasi, a 30 de diciembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tribunal de la Audiencia Nacional (AN) que juzga a la familia Pujol por su presunto enriquecimiento ilícito ha citado a declarar presencialmente al expresident de la Generalitat Jordi Pujol el próximo lunes en la sede de San Fernando de Henares (Madrid) y, al mismo tiempo, ha acordado que el exdirigente catalán se someta a un nuevo reconocimiento médico.

En una providencia dictada este martes a la que ha tenido acceso Europa Press, los magistrados citan a Pujol, de 95 años, a comparecer "personalmente" a las 9.30 horas "a efectos de ser reconocido por el médico forense" y le instan a aportar los documentos que estime oportunos para su valoración médica.

Los miembros del tribunal ordenan, asimismo, que las declaraciones del resto de los acusados en el juicio, entre los que se encuentran sus siete hijos --Jordi, Josep, Pere, Oleguer, Oriol, Marta y Mireia-- comiencen a partir de las 10.00 horas.

Los magistrados detallan que el médico forense tendrá que estar presente "durante todo el tiempo que dure la declaración" del expresidente catalán. También acuerdan citar a una intérprete de catalán para el 27, 28 y 29 de abril, los días en que declararán los acusados.

"NO ESTÁ CONDICIONES" DE CONTINUAR CON EL JUICIO

El pasado 24 de noviembre de 2025, al arranque de la vista oral, el tribunal decidió que Pujol fuera juzgado y le permitió seguir las sesiones desde su casa en Barcelona, después de que su defensa reclamara el archivo de la causa por motivos de salud.

El primer día del juicio comparecieron los médicos que realizaron un informe forense sobre el estado de salud de su defensa, que ratificaron que Pujol "no está en condiciones" de continuar con el proceso judicial.

Según la pericial, el exmandatario presenta "un diagnóstico de trastorno neurocognitivo mayor de tipo mixto (de tipo Alzheimer y de tipo vascular)".

El tribunal juzgará previsiblemente hasta mediados de 2026 a los acusados por presuntos delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación de documento mercantil, contra la Hacienda Pública y alzamiento de bienes.

La Fiscalía Anticorrupción reclama para el expresidente 9 años de cárcel y una multa de 204.000 euros y pide penas de entre 8 y 29 años de prisión para sus hijos.

Anticorrupción acusa a Pujol, sus siete hijos y más de 15 presuntos colaboradores por haber formado una supuesta organización criminal que se habría enriquecido durante décadas con actividades corruptas valiéndose de su posición política.