AUGC asegura que la crisis de peste porcina debería obligar a Interior a "paralizar el desmantelamiento del Seprona"

MADRID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha defendido este lunes que la crisis de peste porcina en Cataluña debería obligar al Ministerio del Interior a "rectificar de inmediato y paralizar el desmantelamiento del Seprona", el servicio de protección de la naturaleza del instituto armado.

"Las competencias en materia de seguridad pública, y más aún las relacionadas con la protección medioambiental y la sanidad animal, deben ser gestionadas con criterios profesionales y no como moneda de cambio político", ha asegurado AUGC en una nota de prensa.

Tras recordar que la Generalitat de Cataluña ha solicitado la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME), esta asociación profesional de guardias civiles indica que un problema como la peste porcina exige "una respuesta homogénea, coordinada y con capacidad de mando único sobre todo el territorio, algo que solo la Guardia Civil y sus unidades especializadas pueden garantizar".

"La Generalitat, desbordada; el Gobierno, responsable", ha continuado AUGC, que ha censurado al Ejecutivo de Pedro Sánchez por haber "despojado al Seprona de sus competencias operativas en Cataluña, limitándolo a una presencia residual".

"¿Para qué se eliminaron las competencias del Seprona de la Guardia Civil a favor de los Mossos d'Esquadra y agentes forestales catalanes, si al final recurren al Estado?", se ha preguntado AUGC.