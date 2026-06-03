AUGC pide depurar responsabilidades por las presuntas presiones a los agentes de la UCO desde la cúpula de Interior

(I-D) La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el DAO de la Guardia Civil, Manuel Llamas, durante una rueda de prensa - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha pedido este miércoles que se "depuren responsabilidades" por las presuntas presiones que se ejercieron desde la cúpula del Ministerio del Interior sobre los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) que investigan casos de corrupción que afectan a dirigentes y personas del entorno del PSOE.

En un comunicado, la asociación mayoritaria de la Guardia Civil ha mostrado su "enorme preocupación" por las informaciones relativas al 'caso Leire Díez' y la presunta trama que buscaba desacreditar investigaciones judiciales.

AUGC ha recordado que presentó una denuncia penal en 2024 por presunto delito de infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, "sin esperar a que ninguna instancia política tomara la iniciativa", y se ha dirigido a la cúpula de Interior para pedir explicaciones. "El ministro del Interior y la directora general de la Guardia Civil no pueden seguir callados", ha terciado.

La asociación ha valorado de esta forma los informes de la UCO que señalan que la exmilitante socialista Leire Díez mantuvo al menos tres encuentros con la directora del Instituto Armado, Mercedes González, para que "iniciara actuaciones administrativas" contra los propios agentes investigadores.

La UCO también alude a presuntas presiones ejercidas por la cúpula política de la Guardia Civil desde la etapa en la que Leonardo Marcos era director general del Instituto Armado, ya que este último se quejó de que un informe judicial sobre David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, era "totalmente prospectivo y malintencionado".

Los agentes mencionan, además, informaciones reservadas abiertas a agentes de la UCO y reuniones en las que el director adjunto operativo (DAO), teniente general Manuel Llamas, les pidió que en los procedimientos que tuvieran "afectación política no se fuese proactivo" y que "se pusieran de perfil", debiendo ser la autoridad judicial quien tomase la iniciativa.