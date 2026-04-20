Bárcenas asegura que su chófer tenía "acceso permanente" a su teléfono: "Lo dejaba en el coche si iba a una reunión"

El extesorero del PP, Luis Bárcenas, a su llegada a la Audiencia Nacional, a 20 de abril de 2026, en San Fernando, Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El extesorero del PP Luis Bárcenas ha declarado este lunes al tribunal de la Audiencia Nacional (AN) que juzga la 'Operación Kitchen' que Sergio Ríos, quien fuera su chófer entre 2013 y 2014, tenía "acceso permanente" a su teléfono móvil, puesto que lo dejaba en su coche siempre que iba a alguna reunión.

Así lo ha manifestado en los compases iniciales de su declaración como perjudicado en el juicio sobre el presunto operativo parapolicial orquestado por el Ministerio de Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para robar información sensible del extesorero del PP sobre dirigentes del partido.

Bárcenas ha asegurado que Ríos, acusado en el juicio por haber sido captado como confidente de la presunta trama, era, más allá de un mero conductor, su "chico para todo", puesto que también realizaba tareas administrativas, como cobrar cheques o "llevar documentación a algún sitio".

"(Sergio Ríos) tenía acceso permanente a los dispositivos. Los dejaba en el coche, dentro además de un sobrecito que él me preparó, que era el equivalente a una caja faraday, que impide que se puede identificar dónde está el teléfono en ese momento, ¿no? Y el teléfono se quedaba en el coche siempre. El teléfono no lo llevaba conmigo si iba a una reunión", ha señalado Bárcenas.

RECOMENDADO POR UN EXJEFE DE SEGURIDAD DEL PP

El extesorero del PP ha explicado que Ríos trabajó para él como conductor entre febrero de 2013 y abril o mayo de 2014, finalizando su relación laboral en el momento en que su mujer le planteó "dudas" respecto a su "comportamiento".

Bárcenas ha indicado que contrató a Sergio Ríos por recomendación de un antiguo jefe de seguridad del PP. Ríos era "amigo suyo" y había hecho "trabajos" en el PP, ha manifestado el extesorero.

"Cuando dejo de tener conductor asignado (en el PP) a finales de enero de 2013, necesito contratar a un conductor. Le pregunto a esta persona y me lo recomienda. Como la opinión que yo tenía de la persona que me lo recomienda, era un chico estupendo, (Ríos) era una persona en condiciones", ha recapitulado.

Además, Bárcenas ha subrayado que el día que entró preso en Soto del Real, en junio de 2013, Ríos acudió a la cárcel para entregarle "una bolsa con ropa" y se llevó "el reloj, la corbata y el teléfono móvil".

El pasado jueves, dos agentes de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional declararon en el juicio de 'Kitchen' que Ríos, acompañado por el comisario jefe de la UCAO, Enrique García Castaño, les habría entregado dos teléfonos supuestamente de Bárcenas en una cafetería del centro de Madrid para realizar un volcado del contenido de los mismos.