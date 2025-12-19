Bendodo asegura que el PP aspira a ganar las elecciones "con una mayoría amplia para gobernar en Extremadura"

Archivo - El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local + Análisis Electoral del Partido Popular, Elías Bendodo, durante el comienzo del XVII Congreso del PP Andaluz.- Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha asegurado este viernes que su partido afronta la jornada electoral del domingo con "mucha ilusión" y ha añadido que espera lograr "una mayoría amplia" para gobernar en Extremadura.

En declaraciones a los medios junto al alcalde de Móstoles (Madrid), Manuel Bautista, tras visitar los comercios locales, Bendodo ha recordado que el PSOE gobernó durante "décadas" en Extremadura, en línea con lo que ocurrió en Andalucía.

"Y ahora de lo que estamos hablando es cómo va a ganar el Partido Popular porque en Extremadura los propios socialistas saben que las elecciones las va a ganar el Partido Popular", ha declarado el dirigente del PP.

Al ser preguntado cómo afronta el PP la recta final de campaña, después de que el robo de votos por correo haya agitado el cierre, Bendodo se ha limitado a decir que su formación afronta la jornada electoral "con mucha ilusión" y aspira "a ganar las elecciones con una mayoría amplia para gobernar en Extremadura".