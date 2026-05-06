Borrell cree que el "mundo va a tener una situación trágica" de hambruna si Trump e Irán no negocian para abrir Ormuz

Archivo - El Alto Representante de la UE y Vicepresidente de la Comisión, Josep Borrell, durante un Foro Next Educación, en Next Educación, a 26 de febrero de 2024, en Madrid (España). - Mateo Lanzuela - Europa Press - Archivo

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

El ex Alto Representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea y exministro socialista, Josep Borrell, ha dicho este miércoles que si la administración estadounidense de Donald Trump y el régimen iraní no negocian para reabrir el estrecho de Ormuz, el "mundo va a tener una situación trágica" de hambruna por la falta de fertilizantes y cosecha.

Así lo ha sostenido Borrell en una entrevista en 'Espejo Público', recogida por Europa Press, en la que ha asegurado que ya no solo teme la crisis económica, sino que también lamenta que esta podría afectar a la producción de alimentos, pues el petróleo es "imprescindible para la siembra" y podría limitarse la cosecha de la banda sahariana.

Además, ha agregado que los alimentos también dependen del momento del año, por lo que si no llega el petróleo para los fertilizantes a tiempo para la siembra, la amenaza es incluso "más peligrosa que el retraso en la entrega de unos litros más de combustible".

Dicho esto, ha criticado al presidente de los Estados Unidos por estar "salvando la cara" y ha dudado de que tenga alguna estrategia respecto al conflicto en Irán: "Ha estado dando continuos bandazos y ahora busca una salida más o menos honrosa".