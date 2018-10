Calvo exige a Casado que sea un "patriota", respete la "mayoría absoluta" del Congreso y no trabaje contra España

Actualizado 16/10/2018 14:16:44 CET



La ministra de Hacienda le acusa de ejercer de "contraembajador" y le recuerda que Montoro no cumplió los objetivos de estabilidad

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha exigido este martes al líder del PP, Pablo Casado, que se comporte como un "patriota", respete a la "mayoría absoluta" del Congreso que apoya al Ejecutivo de Pedro Sánchez y no trabaje contra los intereses de España en la Unión Europea.

Así se ha pronunciado Calvo en el Congreso cuando se le ha pedido opinión sobre el hecho de que Casado vaya a ir a Bruselas a alertar de que los Presupuestos Generales del Estado que prepara el Ejecutivo van a llevar a España a una "nueva recesión".

"Convendría que el señor Casado, en su condición de patriota, respetara la mayoría absoluta de este Gobierno para hacer la política comunitaria y hablara muy bien de su país", ha replicado Calvo, incidiendo en que este asunto "afecta con mucho a las perspectivas que España tiene en Europa pero también en el resto del mundo".

En este contexto, ha remarcado que la política que se hace en las instituciones comunitarias "es la política que defiende el Gobierno" que es, a su vez, "la que refleja la mayoría absoluta de la Cámara". "Todos debemos de respetar la mayoría absoluta que representa este Gobierno", ha agregado.

LOS CIUDADANOS TOMAN NOTA

Por eso, ha reiterado que "lo que tiene que hacer" Casado en Europa es "hablar bien de su país". "Eso es lo que se hace cuando se quiere respetar democráticamente a tu país; no lo contrario, pero cada uno es dueño de sus actos y los ciudadanos toman nota", ha avisado al líder del PP.

También le ha recordado que "en la oposición se respeta a la mayoría que gobierna" y que, en este caso, "la mayoría quiere para este país unos Presupuestos razonables para restituir desigualdades".

"QUE EXPLIQUE LO QUE NO LES GUSTA"

También han cargado contra el líder de los 'populares' tanto la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como la portavoz de los socialistas en el Congreso, Adriana Lastra, por amenazar con pelear en Bruselas contra los Presupuestos de 2019.

"Nos encontramos con algún líder político, que ejerciendo de mal patriota, dice que se va a ir a Bruselas a cuestionar estos Presupuestos. Me gustaría que nos explicara la derecha por qué no les gusta. ¿Qué es lo que no les gusta?", se ha preguntado Lastra.

En este sentido, ha aventurado que "posiblemente no les guste porque pasamos de un 'Estado de malestar' a un Estado de Bienestar". "No entenderíamos que un partido cuyo objetivo es el bienestar de los ciudadanos y del país no los aprobara", ha aseverado la diputada socialista.

En declaraciones posteriores a los medios de comunicación tras la reunión de la Junta de Portavoces, Lastra ha advertido a Casado de que con su actitud "lo que va a generar es una alarma real" en Europa, "pero sobre la derechización del PP".

Por su parte, Montero ha criticado que exista un "mantra" de que en la derecha "son los rigurosos en las cuentas" y que los socialistas recurran al "despilfarro", cuando su predecesor, Cristóbal Montoro, "jamás cumplió con los objetivos de estabilidad", y que además sus Presupuestos de 2018 "no resistieron ni el análisis de la AIReF ni de la Comisión Europea".

"Cuando Pablo Casado se rasga las vestiduras, en una suerte de contraembajador, no sé qué habría hecho cuando Montoro presentó unas cuentas que merecieron la reelaboración, que no hizo, por parte de Bruselas", ha apostillado.