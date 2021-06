Campo explica que los indultos no pueden ser totales con informe en contra del Supremo

"Quien cumple la ley no humilla a nadie", responde al PP y a Ciudadanos en el Congreso

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha explicado ese miércoles sobre los indultos a los líderes del 'procés' independentista en Cataluña que la única limitación legal es que no podrán ser totales con informe desfavorable del Tribunal Supremo y que, por esta circunstancia, además tendrán que motivarse según señala la jurisprudencia. "Quien cumple la ley no humilla a nadie" y la ley se cumplirá "atendiendo a sus posibilidades y a su ámbito normativo", ha añadido en la sesión de control del Congreso.

Campo ha respondido en primer lugar al diputado del PP Luis Santamaría, portavoz en la Comisión de Justicia, quien le ha preguntado si habrá indultos con informes desfavorables y le ha tildado de "arquitecto institucional de la mayor traición al pueblo español". En su primera intervención, el titular de Justicia le ha señalado que explicará las razones de la resolución de este asunto cuando el expediente llegue al Consejo de Ministros, no antes, y le ha pedido que "no tenga prisa ni ansiedad, porque eso nubla la razón".

Ante esta primera respuesta, el diputado del PP le ha recordado que si se conceden, los indultos no sólo contravendrán el criterio de la Fiscalía y del Supremo, sino también "el interés superior de la nación española" establecido en el artículo 2 de la Constitución. Seguidamente se ha preguntado para qué "estos autoindultos y un referéndum pactado" cuando en el Gobierno saben que ésta "es una petición imposible" porque la apuesta del presidente del Gobierno Pedro Sánchez y del exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras si sabe que "llevan a un callejón sin salida".

"A algunos de nosotros se nos hiela la sangre viendo a un jurista como usted pisoteando al Tribunal Supremo", ha añadido, para aventurar después que el Gobierno de España llegará a la mesa de negociación con la Generalitat "con los pantalones bajados a la altura rotular".

Ante todas estas manifestaciones, Campo se ha limitado a señalar que tan legal es denegar como conceder un indulto, aunque si se hacen no podrán ser totales con el informe negativo del tribunal sentenciador, al ser éste el único obstáculo legal.

Ha añadido que la doctrina del propio Supremo añade que, en caso de concederse la medida de gracia con informe negativo, hay que motivarlo. "La justicia se respeta y el gobierno respeta lo dispuesto por el Supremo", ha añadido, para insistir que los indultos se conceden por motivos de "justicia equidad y utilidad pública".

EL PARECER DE CIUDADANOS

En su respuesta a la líder de Ciudadanos Inés Arrimadas, que le ha preguntado si indultará a los presos independentistas "pasando por encima de la justicia y del sentir de la inmensa mayoría de los españoles", Campo ha respondido que "quien cumple ley no humilla a nadie" y ha recordado a la diputada que no debe confundir el parecer de la sociedad con el suyo propio, que a tenor de los últimos resultados de su partido en las urnas no están muy de acuerdo.

Ante estas afirmaciones, Arrimadas ha acusado al Gobierno de mentir cuando afirmaba que la sentencia del Supremo se cumpliría íntegramente porque necesitaban el voto de los españoles para permanecer en Moncloa. "No se pueden dar cuarenta años de cesiones al independentismo", ha afirmado, tras acusar al Gobierno de tratar a los catalanes constitucionalistas como si no existieran y pedir que "no se confunda nuestra democracia con Pedro Sánchez porque por suerte es mucho más y prevalecerá".

En este punto, el ministro de Justicia ha recordado que el PSOE "apoyó el 155 cuando tuvo que hacerlo" y que si bien la unidad territorial "se restableció en 56 segundos" las heridas sociales " precisan de generosidad".