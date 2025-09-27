La Casa Blanca publica la foto de Felipe VI con Donald Trump cuatro días después de su encuentro en Nueva York

El Rey Felipe VI (i) y el presidente de EEUU, Donald Trump (c), durante su encuentro en Nueva York, Estados Unidos. - Casa Blanca

MADRID 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Casa Blanca ha distribuido este sábado la fotografía del encuentro de Felipe VI con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, que tuvo lugar el martes en Nueva York.

El saludo entre Felipe VI y el matrimonio Trump se produjo en el marco de la recepción que el presidente de EEUU ofreció en el Hotel Lotte New York Palace a los jefes de Estado presentes para participar en la Asamblea General de la ONU.

Cuatro días después del encuentro, la Casa Blanca ha difundido la imagen que inmortaliza el encuentro entre Felipe VI y el mandatario estadounidense.

El Rey intervino el miércoles en nombre de España ante la Asamblea General de la ONU donde pidió desde la tribuna al Gobierno de Israel que "detenga la masacre" en Gaza y que deje de causar "más muertes" en nombre de un pueblo, el judío, "que ha sufrido tanto a lo largo de la historia" y con el que España tiene profundos lazos históricos.

En su discurso, y en línea con la postura que ha venido manteniendo el Gobierno, el monarca defendió que "no podemos guardar silencio, ni mirar hacia otro lado, ante la devastación", "ante tantas muertes entre la población civil; o ante la hambruna y el desplazamiento forzoso de cientos de miles de personas". "¿Con qué destino?", se preguntó.