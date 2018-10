Casado dice que un cura le aconsejó en la universidad seguir su vocación: "Y eso hice, ahora que puedo hablar de esto"

Publicado 04/10/2018 19:21:43 CET

MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Pablo Casado, ha revelado este jueves que, cuando llegó a la Univesidad ICADE en Madrid, un cura le aconsejó en la universidad seguir su vocación. "Y eso es lo que hice, ahora que puedo hablar tranquilamente de estas cosas porque el tiempo me ha dado la razón", ha manifestado, en alusión a la decisión del Tribunal Supremo de rechazar investigar al líder 'popular' por su máster en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

Así se ha pronunciado durante un debate sobre 'el papel de la Iglesias en una sociedad democrática' organizado por la Fundación Pablo VI en Madrid, en el que han participado también el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y el rector de la Universidad Pontificia de Comillas, Julio Martínez.

"El padre Busto me dio el mejor consejo que me dio nunca nadie", ha relatado, para añadir que le dijo: "En EEUU al deportista, al político o al de la Nasa si sigue su vocación, las universidades se lo priman, se compagina muy bien. Aquí en España aún no. Y por tanto, sigue tu vocación".

El presidente del PP ha señalado que eso es lo que hizo y ha explicado que acabó la carrera de Derecho y después la licenciatura de Administración y Dirección de Empresas, "pasando por Georgetown durante dos años".

Casado ha hecho estas reflexiones después de meses en los que sus estudios universitarios y su máster en la URJC han estado en el foco mediático. Hace una semana, el Tribunal Supremo rechazó abrir causa contra Casado para investigar la obtención del título del máster el curso académico 2008-2009, después de que la Fiscalía no apreciase los delitos de prevaricación y cohecho impropio.

También la Inspección de Servicios de la URJC ha archivado la información reservada que abrió de oficio sobre la licenciatura en Administración y Dirección de Empresas (ADE) de Casado tras no detectar irregularidades, según ha informado esta mañana el rector, Javier Ramos, al Consejo de Gobierno.