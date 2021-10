Casado rechaza que políticos que acaban de dejar su cargo vayan al Tribunal de Cuentas o al TC, como el exministro Campo

Tras los "engaños" de Sánchez, avisa que no renovará el CGPJ sin cambiar la ley y pide que ese "compromiso" se vote en el Congreso

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado este lunes que su partido no quiere que haya "políticos en ejercicio o que acaban de dejar" su cargo en el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo o el Tribunal de Cuentas, ya que, a su entender, no daría una imagen de imparcialidad y de despolitización. Tras aludir al caso del exministro de Justicia Juan Carlos Campo, ha indicado que las personas que se incorporen a esas instituciones deben tener "un prestigio acreditado" y no haber ocupado "puestos de alta responsabilidad" política.

En una entrevista en Onda Cero, que ha recogido Europa Press, Casado ha afirmado que PSOE y PP aún "no han pactado nombres" para renovar esos órganos constitucionales y solo han acordado hasta ahora que ya se puedan renovar. En el caso del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha señalado que seguirán hablando para ver si se "avanzar en la despolitización".

"Creo que esta semana se podrán poner nombres encima de la mesa y nos gustaría que esos nombres también den una apariencia de despolización. Nos gustaría que no hubiera políticos en ejercicio o políticos que acaban de dejar el ejercicio de su cargo", ha manifestado, para rechazar que personas que "acaban de dejar su cargo político" puedan formar parte de esos órganos constitucionales, refiriéndose al exministro de Justicia cuyo nombre "acaba de ver publicado".

DICE QUE AÚN NO HAN EMPEZADO A HABLAR DE NOMBRES

Al ser preguntado si el PP avalará el acuerdo para renovar instituciones si el PSOE insiste en nombres como el de Juan Carlos Campo para el TC, el presidente de los 'populares' ha recalcado que "no han empezado a hablar" de nombres.

"Mi posición es que sería bueno que fueran personas que en el caso del TC no hubieran ocupado responsabilidades de alto nivel político por una cuestión, no se incompatibilidad porque la ley no lo dice así, pero sí de mandar un mensaje de independencia e imparcialidad", ha enfatizado.

Preguntado de nuevo si el PP vetaría ese nombre, el líder del PP ha reiterado que él no puede hablar de nombres que no se les han propuesto. "Sería hablar de lo que no nos consta, nada más que a través de una información periodística", ha declarado, en alusión a 'El Confidencial'.

"DEMASIADOS ENGAÑOS" EN EL CGPJ

Casado ha subrayado que Pedro Sánchez también prometía en campaña "cambiar la forma de elección" del CGPJ y ha destacado que ahora encima lo exige Europa, que ha solicitado "por escrito cumplir esa despolitización".

En este punto, ha defendido cambiar la ley de elección del CGPJ para que también pueda haber acuerdo. "Si Sánchez quiere modificar la ley de elección de los vocales del Consejo, también podremos negociarlo", ha manifestado.

Eso sí, el presidente de los 'populares' ha subrayado que exige "un compromiso" porque no se fía de Pedro Sánchez. Según ha añadido, "si a él Felipe González le da la mano" sí que se cree que "va a modificar la ley" para renovar el CGPJ.

"En el caso de Sánchez, me temo que el diario de sesiones del Congreso tendrá que haber dicho si se ha producido la votación para modificar la ley. Es muy triste decir esto, pero ya son demasiados engaños y no voy a ser la siguiente cabeza que él quiera colgar en su chimenea", ha resaltado, para añadir que el PP "no es la comparsa" del presidente del Gobierno.

"AVANZAR EN LA DESPOLITIZACIÓN"

Casado ha afirmado que Pedro Sánchez "hoy ha vuelto a mentir" al asegurar que el PSOE "ha puesto muchas excusas para no renovar" el Consejo General del Poder Judicial y ha resaltado que el PP "solo ha puesto una desde hace tres años", que consiste en "avanzar en la despolitización".

El líder del PP ha señalado que las negociaciones han fracasado en el pasado porque el Gobierno "filtró" el nombre del presidente del Supremo, Manuel Marchena; y después por las críticas de Podemos al querer "poner el CGPJ al servicio del supuesto Gobierno del cambio".

Casado ha explicado que la tercera vez no hubo acuerdo entre PP y PSOE porque "quisieron meter" en ese órgano a los jueces José Ricardo de Prada y Victoria Rosell, con perfil político. "Yo no puedo renovar el órgano de gobierno de los jueces si hay una percepción de politización", ha sentenciado.