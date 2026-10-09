Casi 38,73 millones de españoles podrán votar en las elecciones generales, 2,77 millones de ellos desde el extranjero

Archivo - Una persona ejerce su derecho a voto en el colegio público La Navata, a 9 de junio de 2024, en Galapagar, Madrid (España). Hoy tienen lugar las elecciones europeas de 2024 en España. - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Casi 38,73 millones de españoles están inscritos en el censo electoral para los comicios al Congreso y al Senado del próximo 23 de julio, incluyendo a 2,35 millones que residen en el extranjero, según los datos que ha dado a conocer este viernes la Oficina del Censo Electoral (OCE) del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En comparación con las elecciones de julio de 2023, este año podrá votar un total de 1.261.924 electores más, lo que supone un aumento del 3,36%. De ellos, hay 420.000 españoles más inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) que podrán votar en el extranjero.

El censo electoral se revisa permanentemente y el vigente para los comicios del 29 de noviembre es el existente a fecha de 1 de agosto, como establece la ley. La próxima semana, desde el lunes 12 de octubre hasta el día 19, se expondrá en los ayuntamientos para que los ciudadanos puedan comprobar su inscripción y formular reclamaciones.

A falta de esa actualización, los llamados a las urnas el 29 de noviembre son 38.728.356 electores, todos de nacionalidad española ya que es un requisito imprescindible para ejercer el derecho al voto en comicios generales. Los extranjeros sólo pueden participar en municipales en las localidades donde residen.

1,6 MILLONES DE NUEVOS ELECTORES

De ese electorado, 35.141.122 personas residen en España --817.589 más que en los comicios de 2023-- y entre ellos 1.615.127 jóvenes podrán participar por primera vez en unas elecciones generales, por haber cumplido 18 años desde la anterior votación a Cortes Generales, celebrada también de forma anticipada el 23 de julio de 2023.

Por provincias, que es la circunscripción para repartir escaños al Congreso, las que aportan más electores son Madrid, con 5.536.913 electores, 688.900 más que en las pasadas generales. Este importante incremento ha otorgado a la provincia un escaño más, hasta llegar a los 38, en detrimento de Cádiz, que ha perdido uno.

La segunda provincia española con más electores es Barcelona (4.398.757), Valencia (2.067.797) y Sevilla (1.606.972), y las que menos son Soria (77.069), Teruel (106.251) y Segovia (121.460) así como Ceuta y Melilla (65.591 y 63.968 electores, respectivamente).

A partir del 2 de noviembre se enviarán a los domicilios las tarjetas censales en la que se informará al ciudadano de la mesa y el local electoral donde podrá votar.

EXPECTACIÓN POR EL VOTO EN EL EXTRANJERO

El voto de los españoles residentes en el extranjero cobra especial relevancia en estas elecciones por la polémica suscitada en torno a la aplicación de la conocida como 'ley de nietos', que ha facilitado el acceso a la nacionalidad española a descendientes de exiliados. El Tribunal Supremo ha suspendido cautelarmente determinadas inscripciones en el censo electoral de beneficiarios de esta norma, una medida que la Abogacía del Estado ha pedido levantar ante la proximidad del 29N.

A la espera de la resolución judicial de este asunto, el INE acredita a fecha de este viernes que 2.769.645 electores que viven en el extranjero podrán votar a finales de noviembre. La mayoría residen en Argentina, con 524.852 personas, 90.000 más que en las elecciones de 2023; seguido de Francia, con 267.387 electores; Estados Unidos, con 213.007; México, con 192.177; Cuba, con 169.290; Alemania, con 157.637; y Reino Unido, con 154.907 electores; entre otros.

Además, hay que recordar que por segunda vez en unas elecciones generales, tras la derogación del 'voto rogado', los españoles inscritos en el censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) podrán votar en una generales sin tener que solicitarlo antes.

La Oficina del Censo Electoral (OCE) enviará a todos los electores la documentación necesaria para el voto en dos envíos independientes, documentación que podrá también obtenerse directamente en los centros de votación que establezca el Ministerio de Asuntos Exteriores del 21 al 26 de noviembre, que son los días habilitados para el depósito del voto en urna. Los electores que viven fuera de España podrán comprobar sus datos de inscripción en las oficinas consulares del 12 al 19 de octubre.

CONSULTAS EN LA SEDE ELECTRÓNICA DEL INE

En la Sede Electrónica del INE está disponible un servicio de consulta a los datos de inscripción en el censo electoral previa acreditación de la identidad del elector con el sistema Cl@ve (DNI electrónico entre otros). Y, en el caso de los electores residentes en España muestra, además, la mesa y dirección del local electoral.

Los electores, tanto residentes en España como en el extranjero, podrán presentar reclamaciones a través de la Sede Electrónica del INE con el sistema Cl@ve aportando un certificado vigente de inscripción en el Padrón de su municipio de residencia o en el Registro de Matrícula Consular.

También podrán presentar reclamaciones a sus datos de inscripción en los ayuntamientos, consulados o en las delegaciones provinciales de la OCE en el mismo plazo, del 12 al 19 de octubre.

Además, también a través de la sede electrónica del INE o en los ayuntamientos y oficinas provinciales de la OCE, los electores que podrán solicitar no recibir propaganda electoral de los partidos políticos. Lo podrán pedir hasta el 19 de octubre. Las peticiones posteriores tendrán efecto en las siguientes elecciones que se celebren.

CAMBIO EN LA ENTREGA DE COPIAS DEL CENSO A LAS CANDIDATURAS

Por otro lado, en estos comicios el procedimiento de entrega de las copias del censo electoral a los representantes de las candidaturas proclamadas que las soliciten será mediante descarga en un portal del INE. Como requisito, en la solicitud de las copias deberán aportar dos cuentas de correo electrónico que se utilizarán para enviar a la candidatura información del portal y las contraseñas para acceso a los ficheros y la apertura de los mismos.

Los representantes de las candidaturas proclamadas que deseen utilizar este procedimiento de acceso telemático a las copias del censo electoral vigente deberán hacerlo mediante solicitud presentada en la Sede Electrónica del INE. El acceso a este trámite deberá realizarse mediante alguno de los sistemas de identificación proporcionados por la plataforma Clave.

Adicionalmente, las delegaciones provinciales de la OCE atienden las consultas sobre las actuaciones de su competencia (inscripción en el censo, mesas y locales electorales, tarjetas censales, voto por correo, etc.) en sus oficinas y en el teléfono 900.343.232.