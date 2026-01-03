CCOO y UGT condenan los ataques en Venezuela e instan a la comunidad internacional a no quedarse "en silencio"

CARACAS, Jan. 3, 2026 -- This photo taken on the early morning of Jan. 3, 2026 shows a view of the city of Caracas, capital of Venezuela. U.S. President Donald Trump said Saturday in a Truth Social post that Venezuelan President Nicolas Maduro and his wi - Marcos Salgado / Xinhua News / ContactoPhoto

MADRID 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y UGT condenan los bombardeos llevados a cabo este sábado por Estados Unidos en Venezuela, así como el secuestro de su presidente, Nicolás Maduro, según han informado los dos sindicatos en un comunicado conjunto.

Para ambas organizaciones, el ataque representa una "grave" vulneración del derecho internacional y de los principios recogidos en la Carta de las Naciones Unidas. Ante la que consideran una "flagrante vulneración" del derecho internacional, CCOO y UGT instan a "la comunidad internacional a no mantenerse en silencio".

"El uso unilateral de la fuerza militar contra un Estado soberano supone una grave vulneración del derecho internacional y de los principios recogidos en la Carta de las Naciones Unidas", añaden.

"La Unión Europea, de acuerdo con los principios de su política exterior, debe contribuir a resolver conflictos y promover el entendimiento internacional a través de diplomacia y el respeto de las normas internacionales", sostienen.

Por ello insisten en la "vía diplomática" como condición para que se encuentre la justicia social y para la defensa de los derechos de la clase trabajadora en todo el mundo, para así "el entendimiento internacional a través de diplomacia y el respeto de las normas internacionales".

Para ambos sindicatos, la operación bélica representa una "invasión imperialista de un estado soberano para hacerse con el petróleo y los recursos venezolanos", así como el "regreso del relato de que América Latina y el Caribe, son el patio trasero de Estados Unidos".

"Las dificultades económicas, sociales y laborales que atraviesa Venezuela deben ser abordadas mediante soluciones políticas, diálogo social y procesos soberanos, sin presiones externas ni intervenciones armadas. La defensa de los derechos humanos, del trabajo decente y de la democracia no puede hacerse desde la guerra ni desde la imposición", concluyen CCOO y UGT.