Cerdán alertó a Koldo de que la Guardia Civil le investigaba y que el PSOE le revisó "hasta el carnet de identidad"

El socialista le indicó que las presuntas mordidas por adjudicaciones de Acciona no habían sido identificadas por el partido

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El informe que la Unidad Central Operativa (UCO) ha aportado al juez del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo recoge audios en los que el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, explica al exasesor ministerial Koldo García que se distanció de él porque le "avisaron" de que le "iban a imputar por la Guardia Civil", indicándole igualmente que el PSOE le había "revisado hasta el carnet de identidad".

En el documento de 490 páginas, al que ha tenido acceso Europa Press, los agentes destacan la "evolución" en las medidas de seguridad que ambos utilizaron para comunicarse, de "hablar abiertamente sobre circunstancias relativas a la obra pública durante la etapa en Navarra" a tratar "ciertos" asuntos a través de una aplicación caracterizada por la privacidad en las comunicaciones.

"Por Signal", le conminó Cerdán a Koldo en una conversación, a lo que este contestó: "Es la mayor gilipollez del mundo. Mejor lo arreglas por WhatsApp". "Por Signal. Con Bildu hablo por Signal también", zanjó el 'número tres' del PSOE.

Los agentes transcriben en su informe el audio que Koldo grabó en un encuentro que mantuvo con Cerdán el 12 de diciembre de 2023. "Llevo un año detrás tuyo", le reprocha el exasesor de José Luis Ábalos. "Es que a mí me avisaron de que te iban a imputar por la Guardia Civil. No ha salido nada o sea que", se excusa el 'número 3' del PSOE.

En esa conversación, Koldo admite a Cerdán que sabe que la Guardia Civil está tras sus pasos. "Esto viene de las investigaciones de la UCO de las mascarillas por Anticorrupción de Europa", le habría espetado el propio Koldo a un coronel del Instituto Armado. "Me senté con él y le dije (...) yo te explico absolutamente todo, o sea la hipoteca, de dónde he sacado todo, tal y cual, ¿sabes? Sabéis cuál es mi vida, yo os autorizo absolutamente a todo, coño, pero no hagáis el gilipollas, ¿vale?", añadió.

"450 SE LE DIERON EN TRES SOBRES"

Las preocupaciones de ambos sobre posibles vigilancias se plasmaron mucho antes, como refleja una conversación que mantuvieron en enero de 2021. Según los agentes, ambos realizaron "un repaso detallado de los pagos efectuados hasta la fecha". "Durante el transcurso de la conversación, Santos Cerdán interrumpió en varias ocasiones con el propósito de evitar que determinados extremos fueran expresados en voz alta, mostrando una clara intención de preservar la discreción sobre lo tratado", explican.

"450 se le dieron en tres sobres", le indicó Koldo a Cerdán. "¡KOLDO! Que no quiero que hables de esto, que no se habla (...) Que no voy a decir, que yo traigo el papel, lo apuntamos y lo vemos, punto", le replicó este último.

Cerdán, de hecho, le dejó claro que no había "que decir tantas cosas". "Se pone, se ve y se rompe ¡joder! que no hay (que) hablar punto", continuó el dirigente socialista, que tranquilizó a Koldo: "Si hay algo se arreglará, y se arregla con quien hay que arreglarlo, punto".

EN EL PSOE "NOS MIRAN A TODOS"

En otra conversación, plasmada en el informe, Koldo García habla con Cerdán del trato recibido por Ábalos por parte del PSOE y de lo que su propio exasesor le habría dicho. "José, como si has violado a tu hija, después de lo que has hecho por Pedro y por el partido, que te traten así, es una canallada. Como si ha cogido los millones, que es mentira. Y no hay pruebas de nada porque no lo ha cogido, y te lo digo yo, no ha cogido un puto duro", indica.

En ese momento, Cerdán le avisa. "Es que si había pruebas le ponen (*) te digo que os han revisado hasta el carnet de identidad (..) A todos, a todos. Nos miran a todos todo. Pero digo que, si hubiera algo, yo creo que nos lo hubieran sacado", opina el secretario de Organización del PSOE.

La Guardia Civil sostiene que esa revisión tenía por objeto descubrir "posibles irregularidades" en las adjudicaciones de obra pública. Sin embargo, añade la UCO, en esa charla se desvela que, según la creencia de Cerdán, "los supuestos pagos procedentes de las adjudicaciones de Acciona" no aparentaban "haber sido objeto de recriminación" por parte de la formación.

Los investigadores dan detalle en su informe de algunas de estas "contraprestaciones económicas". En concreto, las "dimanantes presuntamente de Acciona, percibidas por Ábalos y Koldo, y gestionadas por Santos Cerdán, ascenderían a 620.000 euros, si bien a criterio de Koldo aún quedarían 450.000 euros pendientes de abono".