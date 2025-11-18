Cerdán envió a Koldo teléfonos de ministros marroquíes: "Con el 1 estaría bien ponerse en contacto, está allí"

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán envió a Koldo García, entonces asesor del recién nombrado ministro de Fomento, José Luis Ábalos, los contactos telefónicos de dos ministros marroquíes, al tiempo que le recomendaba contactar "con el 1" aprovechando que esos días, diciembre de 2018, estaba en ese país.

Así consta en el último informe remitido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, en el marco de sus pesquisas sobre la presunta trama de amaño de obra pública a cambio de comisiones por la que están investigados Cerdán, Ábalos y Koldo, además de varios empresarios de la construcción, entre ellos dos ex directivos de Acciona y dos subordinados suyos.

El informe, al que ha tenido acceso Europa Press, expone que "más allá" de los tres proyectos relevantes para la causa que ha detectado que fueron adjudicados a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Acciona y Servinabar --mercantil de la que Cerdán sería dueño al 45%--, esa relación entre ambas compañías, "durante la etapa ministerial de Ábalos y Koldo, también tuvo expansión internacional".

La UCO detalla que "ambas mercantiles habrían compartido intereses en al menos dos proyectos internacionales en los que se ha detectado participación de alguna índole por parte de Ábalos, Koldo o Cerdán", uno en Marruecos y otro en Gabón.

Respecto al país magrebí, los investigadores recogen una serie de mensajes enviados por Cerdán a Koldo el 28 de diciembre de 2018 donde "ponía a su disposición los contactos telefónicos de los ministros del Gobierno de Marruecos". Y añadía: "Con el 1 estaría bien ponerse en contacto estos días que está allí".

En concreto, Cerdán identificó a Koldo dos ministros marroquíes: Albdelkader Amara, de Equipamiento, Transportes, Logística y Agua; y Aziz Rebbah, de Energía, Minas y Medio Ambiente.

"El de debajo es de plena confianza", dijo el ex secretario de Organización del PSOE al exasesor ministerial, en alusión al ministro de Energía, Minas y Medio Ambiente de Marruecos.