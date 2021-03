Ciudadanos replica al Gobierno que no basta con que los turistas traigan PCR negativa: Hay que pedírsela

MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, ha replicado este lunes a la ministra de Turismo, Reyes Maroto, que no basta con que a los turistas que llegan a España se les exija una prueba PRC negativa en su país de origen, sino que hay que pedírsela para llevar un control efectivo sobre su situación.

Rodríguez replicaba de este modo a las declaraciones sobre esta cuestión realizadas por Maroto en un desayuno informativo de Europa Press en el que ha añadido que esa PCR "no se puede garantizar en los viajes" entre comunidades autónomas.

La dirigente de la formación naranja no ha criticado las actuales restricciones a la movilidad interna, pero sí ha exigido un control estricto de los viajeros que llegan al país en avión porque, según ha dicho, conoce casos de personas a las que no se le ha pedido esa PRC para comprobar que, efectivamente, no están contagiadas.

"Espero que Reyes Maroto no quiera decir que con la PCR es suficiente y está todo hecho", ha incidido Rodríguez, señalando que el hecho de que no se pidan las pruebas a todos los turistas debería generar a la ministra "un poquito de intranquilidad".

Además, la portavoz de Ciudadanos ha exigido que se obligue a quienes visitan España a respetar las normas vigentes, como el uso de mascarillas, la prohibición de hacer fiestas y el cumplimiento de los aforos.